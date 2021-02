PROGRAMLEDERE: Selda Ekiz og Ole Rolfsrud. Foto: Esten Borgos, NRK

Teknisk krøll for «Alle mot 1» – seerne fortviler

Mange TV-seere melder lørdag kveld at de sliter med å bruke appen til underholdningsprogrammet på NRK.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Duste-appen virker jo ikke», skriver en frustrert kvinne på Facebook-siden til NRK Underholdning.

Hun er ikke alene. VG har også mottatt tips fra oppgitte seere lørdag kveld, etter at første episode av sesong fire gikk på lufta.

«Får bare opp feil når man skal registrere seg», skriver flere. Andre sliter med å logge inn.

Rapportene om feilmeldinger under den direktesendte spørrekonkurransen er mange.

NRK: Jobber med å finne ut av

NRKs prosjektredaktør for programmet, Jan Egil Ådland, opplyser til VG at de har svært mange spillere i kveld.

– Det store bildet er at appen virker for så å si alle, og vi har fått svært få henvendelser fra publikum sett opp mot dette, sier han.

– Så er vi selvfølgelig lei oss for at noen brukere melder om problem med appen, og dette jobber vi allerede med å finne ut av. Vi ser at ikke alle har sørget for å oppdatere appen, noe som er viktig å gjøre, forklarer Ådland.

Han informerer i tillegg om at de har introdusert en ny funksjon før sesongpremieren, der publikum kan spille med venner og familie.

– Disse vennelistene må settes opp før spillet starter, og det kan tenkes at noen ikke har fått med seg dette seg, sier han.

– Selvfølgelig kjipt

NRK skriver selv i kommentarfeltet etter at VG har kontaktet dem:

«Hei, vi ser at det er noen som har hatt problemer med å registrere seg, dette har ikke vært et problem for de aller aller fleste, men det er selvfølgelig kjipt for de som ikke får registrert seg. Vi ser ingen feil med våre systemer. De som prøver å registrere gruppespill, må vente til etter sending», lyder det.

«Tåpelig svar», skriver en seer under kommentaren, hvorpå NRK ber alle som har problemer med å sende inn feilmelding til appleverandøren.

«Vi er flere som har prøvde å laste ned appen, men den vil ikke. Terninkast 1», skriver en seer.

I «Alle Mot 1» står 100.000 kroner på spill når én person skal konkurrere mot hele Norge, og tippe på utfallet av rare eksperimenter. Programmet gikk første gang på lufta i 2018.

Det er bare en uke siden NRK sist slet med teknikken. Da var det krøll rundt avstemningen i MGP-finalen – for andre året på rad.