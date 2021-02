Foto: Fredrik Arff

Bekrefter sesong 3 med «Rådebank»

NRK bekrefter at de har sagt ja til en sesong 3 av Rådebank. Dermed blir det trolig et snarlig gjensyn med GT og Hege og noen av de andre karakterene i den populære serien.

Publisert: Nå nettopp

TV-sjef Ingjerd Østrem Omland forteller at valget om å lage en sesong 3 ble tatt fordi man følte det var flere gode historier å fortelle.

– Det er ingen selvfølge at vi i NRK P3 lager flere sesonger av en serie, fordi vi hele tiden skal jakte nye historier og nye talenter, men Rådebank-universet vil vi se mer av, sier hun til P3.no.

Odin Waage spiller karakteren Glenn Tore «GT» i Rådebank. Foto: NRK

Serieskaper Linn-Jeanethe Kyed røper noen få detaljer av hva som kan komme til å skje i sesong 3:

– Jeg er takknemlig for at vi får lov til å lage en sesong til, og uten å avsløre for mye av handlingen, kan jeg si at Rådebank er et tilsvar på følgende sitat fra Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse: «Tenk om flere (menn) kunne snakke om det å leve helt vanlige liv, hvordan håndtere økonomisk usikkerhet, kjærlighetssorg, eller det å finne sin plass?» Deler av dette har vi allerede vært innom, og nå ser vi frem til å lage mer drama fra rånermiljøet i Bø, sier Kyed.

Mange følger rånerne på TV

Foto: Max Emanuelson

NRK opplyser at det snart er 370.000 som har sett sesong 2 av serien, som ble sluppet for to uker siden.

– Tallene viser at serien er en snakkis, men de viktige samtalene rundt tematikken som vi plukker opp via mediene og sosiale medier betyr ekstra mye for oss som allmennkringaster, sier Melike Leblebicioglu, executive produsent NRK P3.

Foto: Max Emanuelson

I sesong 1 tok «Rådebank» for seg mental helse i form av kjærlighetssorg. I sesong 2 handler mye om karakteren Sivert og et mye større alvor. Sesongen er blitt hyllet for å ta opp mental helse blant unge menn.