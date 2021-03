DREPT: Fadime Sahindal levde i skjul for familien. Her avbildet fire år før drapet. Foto: Henriette Berg-Thomassen

Drapet på Fadime blir TV-serie

Svensk-kurdiske Fadime Sahindal ble skutt og drept av sin egen pappa for snart 20 år siden. Hun ble 26 år.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Æresdrapssaken fikk stor oppmerksomhet også i Norge. Fadime hadde forelsket seg i en svensk gutt, noe faren ikke kunne tolerere. I flere år levde den unge kvinnen i skjul for sine nærmeste.

Hun ble truet av faren og sto frem på svensk TV og fortalte om truslene.

I januar 2002 endte Fadime sine dager i søsterens leilighet i Uppsala, truffet av to skudd i hodet. Dagen etter ble hennes egen far pågrepet. Rahmi Sahindal, som da var 54 år, skjøt datteren rett i ansiktet, ifølge sin egen forklaring fra tingretten.

– En av de viktigste historiene

Nå lager strømmetjenesten Viaplay dramaserie av tragedien.

– Fadime er en av de vanskeligste og viktigste historiene vi har tatt til oss så langt på Viaplay. Det er et stort ansvar vi påtar oss når vi nå skal fortelle om hennes siste år i livet, sier Filippa Wallestam, innholdsjef for TV-selskapet NENT i en pressemelding ifølge Aftonbladet.

– Hun har vært et forbilde for mange, og dessverre er hennes tragiske skjebne like aktuell i dag.

Serien baserer seg på nyhetsdekningen fra den gangen, politirapporter og boken «Du ska dø», skrevet av advokatene til Fadime og hennes søster Songül.

Lillesøsteren: – Drapet var planlagt

Det var søsteren som ringte alarmsentralen den brutale kvelden og i fortvilelse ropte at «søsteren min er død, pappa har drept søsteren min».

GRAVEN: Fadime Sahindal er gravlagt på Uppsala kirkes gamle kirkegård. Foto: Staffan Claesson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Også moren og enda en søster ble vitne til drapet. I retten vitnet Songül mot sin far, mens moren vitnet til fordel for sin ektemann.

Skildringene i rettssalen fikk bred dekning. Da Fadime åpnet døren i søsterens leilighet og så sin far med en pistol, skal hun ha tryglet om nåde og ropt: «Pappa, tilgi meg! Pappa, tilgi meg!».

Seks episoder

Innspillingen av serien, som får tittelen «Fadime» og byr på seks episoder, starter i sommer. Planen er at den får premiere på nyåret – 20 år etter drapet. TV-produksjonen sørger for å ha eksperter på æresdrapstematikken til stede under hele prosessen, deriblant Leif Ericksson.

– Mange kjenner til Fadimes navn, men ikke like mange har kunnskap om hele hennes historie. Den er viktigere enn noensinne, ikke minst med tanke på et yngre publikum, sier Ericksson.

Fadime ble født i Tyrkia, men vokste opp i Sverige.

Faren trakk tilståelsen kort etter, og saken måtte opp til ankebehandling. Songül vitnet mot sin far, mens moren vitnet til fordel for ektemannen.

– Hun ødela mitt liv. Nå som Fadime er død, er alle problemer borte, sa faren Rahmi Sahindal da rettssaken startet i 2002. Senere uttalte han at han var full av anger.

Løslatt

I mai samme år ble Fadimes far dømt til livsvarig fengsel, som i Sverige har en strafferamme på mellom 14 og 21 år. I 2018 kunne Uppsala Nye Tidning melde at han var løslatt, og at han har bosatt seg et annet sted i Sverige.

Fadimes søster Songül døde i 2014, i samme leilighet som drapet fant sted. Dødsårsaken er ikke kjent, men det forelå ingen mistanke om noe kriminelt. Hun er gravlagt ved siden av sin søster.