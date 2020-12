SAVNET: Over 4300 personer har skrevet under en underskriftskampanje for å få «Jul i Blåfjell» tilbake på NRK. Foto: Magnar Kirknes

Krever at «Jul i Blåfjell» kommer tilbake

«Jul i Blåfjell» er ikke å finne blant julekalenderne på NRKs strømmetjeneste. Nå gjør fansen opprør.

Publisert: Nå nettopp

Den populære barne-TV-julekalenderen «Jul i Blåfjell» ble sendt på NRK for første gang i 1999, og kom i reprise i 2001, 2004, 2008 og 2011, men så var det stopp.

For i motsetning til andre av NRKs julekalendre som «Jul i svingen» og «Skomakergata» er det ikke mulig for TV-seerne å finne hverken «Jul i Blåfjell» eller spin-off serien «Jul på Månetoppen» i NRKs strømmetjeneste.

«Jul i Blåfjell» ble sist sendt på tv i 2011, mens «Jul På Månetoppen» hadde sin siste oppvisning i 2014.

Kalenderen var en stor favoritt hos seerne. I 2008 var det 651.000 seere som så på serien med «søskenparet» Turte og Tvilling i spissen. Serien var lenge NRK sin mest sette julekalender, men ble slått av «Snøfall» i 2016.

BLÅFJELL-BLODFAN: Karoline Jæger-Johnsen (21) vil ha julekalenderen «Jul i Blåfjell» tilbake på NRK sin strømmetjeneste. Foto: Privat

Krever serien tilbake

– Jeg vokste opp med blå- og rødnissene og for meg blir det ikke jul uten, sier Karoline Jæger-Johnsen (21) fra Straumsjøen i Bø i Nordland.

Hun snakket med flere som også var fortvilet over at det ikke gikk an å strømme favorittserien, og bestemte seg derfor for å hjelpe. Jæger-Johnsen har begge seriene lagret på en harddisk, og publiserte episodene på en egen Facebook-gruppe for Blåfjell-fans.

– Det har tatt helt av. Jeg har fått masse hyggelige meldinger fra fremmede folk om at jeg har reddet julen deres, og noen har sendt meg godteri og brev for å takke, forteller Jæger-Johnsen.

Men virksomheten hennes er ikke tillatt, og fredag – da gruppen hadde vokst seg til nesten 120 000 medlemmer – ble den stengt.

– NRK sier visst at det er spørsmål om rettigheter for eldre serier som er grunnen til at de ikke kan ha disse tilgjengelig for strømming, men jeg tror ikke de har prøvd så hardt. De sender jo samtidig «Skomakergata» og «Amalies jul», som er eldre serier. Jeg tror de er sta og trenger et dytt i baken, sier Jæger-Johnsen.

Nå har hun startet en underskriftskampanje for å få serien tilbake.

Foreløpig har 4300 skrevet under.

– En stor nissestrek

Gudny Ingebjørg Hagen, forfatteren bak seriene, har fått med seg aksjonen. At Jæger-Johnsens la ut serien ulovlig beskriver hun som «en stor nissestrek».

– Det er ikke lov, og det tror jeg hun vet, men samtidig har hun nisset en stor glede for alle som liker «Jul i Blåfjell», sier hun.

Hagen sier at hun er glad for at så mange vil se serien, men at hun må passe på rettighetene til serien.

– Men jeg heier på alle rampejenter, sier hun, og legger til:

– Vi får tro og håpe at den en eller annen gang kommer på nettet lovlig.

HJERNEN BAK: Gudny Ingebjørg Hagen er forfatteren bak de to seriene «Jul i Blåfjell» og «Jul på månetoppen». Foto: Britt Myhrvold, Cappelen Damm

– Et tilbud vi mente var veldig lavt

TV-sjef i NRK Arne Helsingen sier de håper å få fikset rettigheter til «Jul i Blåfjell».

– NRK er alltid interessert i å få til avtaler om visningsrett på innhold folk ønsker, sier han.

Helsingen forteller at NRK har vært i kontakt om visningsrettigheter på serien i år, men at partene ikke har kommet til enighet.

Det var Dramatikerforbundet, på vegne av forfatter Hagen, som sto for forhandlingen med NRK.

– NRK kom med et tilbud vi mente var veldig lavt når man holdt det opp mot verdiene den serien har for NRK og publikumet, sier jurist Astrid H. Storrusten.

Hagen håper serien kan bli lagt ut igjen, men at NRK må ta stilling til dette selv.

– NRK svarer ofte at de ikke har rettigheter til å tilgjengeliggjøre seriene, og det stemmer. For å få dette må de forhandle med dem som har skapt og medvirket til seriene, sier Hagen.

Helsingen sier NRK fortsatt vil arbeide for å få til en avtale for å få «Jul i Blåfjell» tilgjengelig på NRK TV, men han kan ikke love noe.

Mener at serien er utdatert

Da NRK bestemte seg for å slutte å sende «Jul i Blåfjell» skrev de på Facebook at seriene var utdatert.

– Vi kunne selvsagt valgt å sende dem igjen, men ønsker heller å skape nye serier som kan gi norske familier flere og nye julekalendertradisjoner, skriver de.

Videre skriver de;

– Vi mener at barn fortjener oppdaterte kvalitetsserier som er laget for dem i deres tid, akkurat som voksne. Det er det beste vi kan gi dem 24 viktige kvelder i desember.

Hagen sier at serien er mer aktuell enn noen gang, og peker på blant på «Rødnissejenta» som ikke slipper inn i Blåfjell fordi hun har rød lue og ikke blå.

– I dag har vi Mustafa Hasan som blir kastet ut av Norge. Trump har sine murer. Vi har sett bilder av familier som ligger døde på grensen til land de ikke slipper inn i, sier hun.

Foto: Geir Olsen

Kommer mer av serien

Hagen sier det ikke er aktuelt å lage en ny sesong med «Jul i Blåfjell» i samarbeid med NRK, men røper at hun er i en prosess om å lage animasjon av serien sammen med filmselskapet 4 ½.

De er fortsatt tidlig i prosessen, men hagen sier at konseptet passer til både film og serie.

Det hun vet er at historien og karakterene skal være det samme, med unntak av det som skjer i bygda.

Den kjente musikken av komponistene Bøhren og Åserud vil være den samme.

Det er usikkert når prosjektet vil være ferdig.