ANDERSENS SJEF: NRKs sportsredaktør Egil Sundvor (t.h.), her sammen med advokat Anders Stenbrenden og NRKs direktør for Marienlystdivisjonen, Vibeke Fürst Haugen. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Line Andersens NRK-redaktør Egil Sundvor i vitneboksen: Reagerer på «grov forenkling»

– Line er flink, men hun har ikke sannheten på hva som er bra, sier NRKs sportsredaktør til Oslo tingrett.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg synes en del av historien hennes er grovt forenklet. En del tildragelser i historiske ordelag om hva som har hendt når, og det reagerer jeg på, men jeg skal få muligheten her nå til å komme med min versjon, sier Sundvor innledningsvis, på spørsmål fra NRKs advokat om hva han tenker om Andersens vitnemål.

Line Andersen har blitt stadig mer tydelig på at hun mener å være i konflikt med Sundvor, ikke med sine kolleger. NRK-ledelsen bestrider dette.

Sundvor har vært NRK-sportens redaktør siden 2016. Han tok beslutningen om å ta Andersen av skjermen etter det eksplosive sjakkredaksjonsmøtet 30. oktober 2019.

I retten forteller han at han tidlig skjønte at det var konflikt i redaksjonen da han startet i redaktørjobben.

– Line har en tendens til å forklare hvorfor det har blitt som det er, som kan fremstå fornuftig, så er det pakket inn i en kommunikasjonsform som er ekstremt krevende for en leder å stå i.

Justering av adferd

Sundvor sier at sykefravær var et tema rundt Andersen, og at det var et ønske om å få dette redusert.

– Alle vet at en sykemelding er en sykemelding, det er legen som beslutter. Men om man kan komme tilbake så ønsker man jo det. Line er en dyktig journalist og jeg trenger henne.

Han beskriver det som en «unison» holdning at Andersen er vanskelig å samarbeide med.

Sundvor forteller videre om at medarbeidere i NRK har sett seg nødt til å «justere» sin adferd for å kunne jobbe med Andersen.

– Line er flink, men hun har ikke sannheten på hva som er bra. Dette er ikke naturfag eller matematikk, dette er samarbeid. Da kan det ikke være én person som sier at sånn skal det være fordi det er det eneste som er riktig.

– Glipp

Redaktøren nøler ikke med å rose Andersens sjakk-kompetanse. Han minner samtidig ettertrykkelig om at sjakksendingene ikke er et sololøp, men et resultat av sterkt teamarbeid med høy kompetanse i alle ledd.

Sundvor gjør et markant poeng av at den Andersen-løse pressemeldingen tilknyttet Fischer-sjakk høsten 2019, da hun var sykmeldt, ikke var sjakkredaksjonens verk, men det han karakteriserer som en «glipp» fra NRKs presseavdelings side.

I krisen som oppstår skal et sjakkredaksjonsmedlem ha gitt Sundvor beskjed om at han måtte skjermes fra Andersen permanent.

– Jeg spør hva som har skjedd og hvordan det går, og [han] knekker. Tårene renner. Han sier at han skal skånes fra Line. Ikke bare under sjakken, men for all fremtid. Dette vil han ikke bli utsatt for, for all fremtid. Hvis jeg tvinger ham til å jobbe med Line, går han ut døren.

Redaksjonsmedlemmet skal vitne senere i rettssaken.

– Det er helt fryktelig å ta disse beslutningene, sier Sundvor om grepene han må ta i konflikten, som blant annet innebærer å ta Andersen bort som programleder for romjulssjakken 2019.

Sundvor henvender seg flere ganger direkte til Andersen i rettssalen.

– Det er derfor det er så stor interesse rundt denne saken. Jeg må tåle det, men det har mange i avdelingen opplevd som svært tungt, som har opplevd adferd de ikke skal oppleve, og kjent på frykt. Deres historie kommer aldri ut fordi de ikke er profiler, men også fordi de er lojale, det er en ekstrem belastning for en avdeling. Med all respekt for den retten man har til å ta en sak foran en domstol, så tenker jeg at dette mye mer karriereødeleggende enn den inngangen vi hadde etter sjakken.

Andersen saksøker NRK for ugyldig oppsigelse, med bakgrunn i å ha blitt tatt av skjermen etter en lang karriere med høy profil og prestisjefylte TV-oppdrag i statskanalen. Rettssaken startet tirsdag og pågår ut uken.

* VG oppdaterer saken