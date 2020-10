I KAMP: Det går mot slutten av hockeykampen, og trener Peter (Ulf Stenberg) er ikke nöjd. Foto: HBO Nordic

TV-anmeldelse «Bjørnstad»: Bjørnen slumrer

Svensk hockey- og småbydrama som ikke mestrer ubehaget den strekker seg mot.

Nå nettopp

«Bjørnstad»

Svensk dramaserie i fem deler, basert på boken av Fredrik Backman

Med (bl.a.): Ulf Stenberg, Miriam Ingrid, Oliver Dufåker, Aliette Opheim og Najdat Rustom

Regi: Peter Grønlund

Tilpasset av Anders Veidemann

Premiere på HBO Nordic søndag 18. oktober

Nye episoder søndager

Et stykke ut i «Bjørnstad» møter en av hovedkarakterene en overtrøtt brunbjørn ute i en vintertung skog. Vedkommende blir skremt, men viker ikke. Bjørnen trekker seg tilbake.

Det er muligens noe symbolikk her om å brøle tilbake når det trengs. Men det blir, som mye annet i denne serien, bare håndtert estetisk og overfladisk.

Peter Andersson (Ulf Stenberg) tar med familien tilbake til Bjørnstad, nord i Sverige, etter en karriere som ishockeyspiller på nasjonalt nivå. Et av disse stedene man aldri helt kan forlate, selv ikke gjennom hockeyen.

Som ny trener på det lokale hockeylaget noterer Peter et hjelpesløst A-lag. Juniorlaget har derimot potensiale. Likevel går det ikke akkurat jublende i starten. Foreldre murrer om hvorfor ikke deres barn blir prioritert. Assistenttreneren, som egentlig var hovedtrener før Peter kom, synes alle avgjørelser er helt håpløse.

Så vinner laget en viktig semifinale. En seier for både bygd, lag og trener.

GARDEROBE: Lite garderobesnakk, men like mye testoteron. Foto: HBO Nordic

Ungdommen feirer med hjemme-alene fest, med sprit og «Boten Anna».

Der skjer noe forferdelig som snur handlingen fra å være en ren hockeyfortelling. Som splitter både bygd og idrettsforening. Smertelig formidlet, der serieskaperne klarer å filme det vonde uten å bli spekulative.

I motsetning til de andre nordiske seriene som HBO har omfavnet hittil («Beforeigners» og «Gøsta») er nemlig «Bjørnstad» full av alvor og ekte hverdag. Den har ingen rare tidsreisende eller dumsnille hovedpersoner. Den har bare småbyens hang til å velge sine helter og beskytte dem, koste hva det koste vil. Tilpasset fra Fredrik Backmans bok, en historie som er mye mer på alvorssiden enn for eksempel «En mann ved navn Ove».

les også TV-anmeldelse «Fargo», sesong 4: Vill stillstand

Stedet Bjørnstad er kaldt og nedsnødd, med 25 minus lenge før kvelden. Det er ikke videre hjertevarmt på innsiden heller. Serien «Bjørnstad» er så tett befolket at det er vanskelig å egentlig bry seg om noen av personene. Flere historelinjer blir ikke skikkelig fulgt opp, selv om de introduseres som sentrale. Dynamikken mellom fortid og nåtid, gammelt agg som rotes opp når man later som om man krangler om lagoppstillinger klarer egentlig ikke å engasjere. Sinte, følelseskalde foreldre med ambisjoner på vegne av sine barn blir sånn passe moderert.

FEST: Kevin (OliverDufåker) og Maya (Miriam Ingrid) i lystigere lag enn en hockeykamp med for mange baklengsmål. Foto: HBO NORDIC

Regissør Grønlund har tidligere håndtert vanlige og ubehagelige følelser ufiltrert i «Goliat». De fineste øyeblikkene er da også når historien drar fram sine innerste Lukas Moodyson og skaper en ramme rundt to gutter som finner hverandre. De mindre gode er når man begynner å tro at folk som spiller hockey for det meste er dårlige mennesker som tenker at vold løser alt.

les også TV-anmeldelse «Patria»: Helstøpt tragedie

Klipp og hendelser hopper rundt hverandre, uten å helt klare å følge sin eget høye ambisjonsnivå. Tross nydelig foto og stødige unge skuespillere, spesielt debutant Oliver Dufåker som Kevin og Miriam Ingrids Maya.

I boka beskrives tettstedet som «hvis du kommer til Bjørnstad, har du kjørt for langt».

Utfordringen med serien «Bjørnstad» er at den ikke trekker handlingen langt nok.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 18.10.20 kl. 14:36

Les også