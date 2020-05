HOLLYWOOD-STJERNE: Brittany Murphy på premiere i London i 2005. Foto: MAX NASH / AP

Brittany Murphys død blir TV-dokumentar

En undersøkende dokumentar tar sikte på å kaste nytt lys over filmstjernens brå død i 2009.

Nyheten om «Cluelesss»-stjernens plutselige død rystet fansen for 11 år siden. Murphy ble funnet livløs på badet i hjemmet hun delte med skribentektemannen Simon Monjack.

Bakgrunn: Den desperate kampen for å redde Brittany

Spekulasjonene herjet om alt fra narkobruk, rottegift og muggsopp i huset. Obduksjonen konkluderte imidlertid med at 32-åringen døde av lungebetennelse, men at blodmangel og reseptlagte medisiner spilte inn.

Dødsfallet er uansett alltid blitt omtalt som et mysterium, og nå blir det laget TV av det. Fox News melder at dokumentaren, som får tittelen «Brittany Murphy: An ID Mystery», inngår i «true-crime»-kanalen IDs dokuserie «Nine at 9».

Det gjorde ikke spekulasjonene rundt stjernens bortgang mindre av at ektemannen også ble funnet død i det samme hjemmet bare fem måneder senere.

39-åringen skal ha ventet på en hjerteoperasjon, men rettsmedisinerne konkluderte med at han døde av det samme som Murphy.

Monjack hadde i månedene etter konas død klandret filmselskapet Brittany jobbet for, fordi han mente de pushet henne for hardt mens hun hadde dårlig helse.

I den nye TV-dokumentaren skal det blant annet diskuteres ulike laboratorierapporter offentligheten til nå ikke har hatt kjennskap til. Etterforskere som i sin tid hadde saken, har også latt seg intervjue. De holder fast ved sine påstander om at ingenting tyder på forgiftning.

BEGGE DØDE: Simon Monjack og Brittany Murphy på en prisgalla i Los Angeles i 2007. Foto: Dan Steinberg / R-STEINBERG

Den kommende dokumentaren inneholder i tillegg det siste intervjuet Brittany Murphys far, Angelo Bertelotti, ga før han døde i fjor – 92 år gammel. Han sluttet aldri å stille spørsmål rundt datterens død og resultatet av obduksjonsrapporten.

– Ville grave opp

Bertelotti leide inn en rettsmedisinsk patolog ved navn Cyril Wecht for å forsøke å finne svar. Denne patologen uttaler seg også dokumentaren.

– Han var veldig oppsatt på å finne ut hva som egentlig skjedde med datteren, sier Wecht til Fox News og opplyser at Bertelotti var kommet til et punkt der han ønsket å grave opp levningene etter Brittany for å undersøke dem nærmere.

Det var imidlertid ingen mulighet for å få rettens medhold til en slik prosess, forklarer patologen, som presiserer at dødsfallet i sin tid aldri ble etterforsket som en mulig kriminell handling.

Wecht uttrykker for egen del også stor nysgjerrighet rundt hva som egentlig skjedde da filmstjernen døde alene hjemme.

– Det som står igjen som et stort spørsmål, er hvordan en ung kvinne på 32 år kunne ha utviklet en så alvorlig form for lungebetennelse og så sterk anemi.

Avskjed: Brittany Murphy gravlagt på julaften

Rettsmedisinsk institutt konkluderte i 2009 med at Murphy hadde vært syk i flere dager, og at det ikke ble funnet spor av ulovlige stoffer i skuespillerens kropp.

Publikum husker Murphy også fra filmer som «Girl Interrupted», «8 Mile», «Sin City», «Uptown Girl» og «Just Married».

Publisert: 27.05.20 kl. 17:36

