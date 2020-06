INFLUENSER: Bianca Ingrosso, her avbildet i Stockholm for to år siden. Foto: Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN

Bianca Ingrosso: – Har det ikke bra psykisk

Svenske Bianca Ingrosso (25) er nedbrutt og sier at det som som skjer akkurat nå, er for privat til å snakke om.

Influenseren og forretningskvinnen har den siste tiden vært åpen om at hun strever. Men hva det er som tynger henne, lar hun følgerne gruble på.

– Jeg går gjennom noe tungt akkurat nå, sier hun.

25-åringen får mange spørsmål i sosiale medier, ikke minst på sin YouTube-kanal, men hun velger å være hemmelighetsfull.

– Jeg har det ikke så bra psykisk. Som jeg har forklart tidligere, så er jeg bare hjemme, forsøker å hvile og ikke sosialisere. Jeg tar det bare helt med ro, sier hun i et opptak fra forrige uke.

Aftonbladet omtaler også realitykjendisens nedtur.

På videoopptaket stiller hun i morgenkåpe, er usminket og bærer preg av å være sliten.

– Det gjør meg veldig godt å snakke med dere, men jeg kommer ikke til å fortelle hva som skjer, for det er veldig privat, forklarer hun.

Bianca, også kjent gjennom realityserien «Wahlgrens verden», har i en tidligere «vlog» innrømmet at energinivået er lavt, og at hun ikke orker å omgås andre. Da uttalte hun at hun er «generelt nede og uinspirert».

– Og det er trist, for dette er ikke meg.

Bianca forklarer at hun og kjæresten Phillippe Cohen (26) fortsatt er et par, og at selv om han for det meste bor hos henne, så beskriver hun det som en stor luksus at han har en egen leilighet i nærheten.

– Det er på tide at vi snart blir samboere på ordentlig, sier Bianca, som er datter til Pernilla Wahlgren (52) og Emilio Ingrosso (54).

Familien, som også inkluderer Biancas artist-lillebror Benjamin Ingrosso (22), er nå inne i sesong syv av «Wahlgrens verden».

