Haddy Njie får fortsette å lede «Kvelden før kvelden»

For fjerde året på rad skal Haddy Njie (40) lede det tradisjonsrike lille julaften-programmet «Kvelden før kvelden».

Det offentliggjorde NRK torsdag morgen. Hun skal lede programmet sammen med komiker Mikkel Niva.

– Kvelden før kvelden er et av våre mest sette TV-programmer, som skal ta hele familien inn i kvelden før den store kvelden. Og til det bruker vi programledere som både har humor, varme og journalistisk kompetanse. Med et innhold som både vil more, underholde og gi ettertanke har vi stor tro på at Haddy og Mikkel vil lede årets store førjulsbegivenhet på en veldig god måte, sier underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i pressemeldingen.

LEDER AN: Haddy Njie og Mikkel Niva skal lede «Kvelden før kvelden». Sissel Kyrkjebø avslutter lille julaften med intimkonsert på Frognerseteren. Foto: NRK

Det har den siste tiden vært usikkert om Njie skulle få fortsette å lede juleprogrammet, etter det kontroversielle intervjuet hos «Lindmo» 4. oktober.

NRK fikk 44 klager etter innslaget, der programleder Anne Lindmo intervjuet Haddy Njie om hennes nye bok, en dagbok over hennes opplevelser av varslersaken mot ektemannen Trond Giske.

Flere mente intervjuet var problematisk med tanke på Njies NRK-tilknytning, og at det hverken var kritiske spørsmål eller tilsvar fra motparter i programmet.

En av grunnene til at spørsmålet rundt Njies rolle i «Kvelden før kvelden» ble stilt, er at en av de faste, årlige gjestene i programmet er Norges statsminister.

I år er det Høyres Erna Solberg, mens Haddy Njie som kjent er gift med Arbeiderpartiets Trond Giske.

NRKs underholdningsredaktør, Charlo Halvorsen, har tidligere påpekt at Haddy Njie ikke har fast ansettelse i NRK, og avviste at «Dagbok» vil endre samarbeidet mellom de to partene.

– Haddy Njie får et avtalt honorar for de jobbene hun tar på seg som programleder for NRK. Og ingen av de oppgavene vi har planer om sammen med Njie påvirkes av bokutgivelsen. Hvilke oppgaver dette gjelder er det dessverre for tidlig å gå ut med nå, uttalte han i oktober.

