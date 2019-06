TO BARNS BESTEFAR: – Det blir ikke bedre. Dette er virkelig livets store bonus, sier Atle Antonsen om bestefarsrollen. Foto: Trond Solberg / VG

Atle Antonsen (49): – Stortrives som bestefar

Komikeren går en travel høst i møte. Ikke bare er han aktuell som programleder på TVNorge i «Kongen befaler» – i slutten av august er det standup premiere på Chat Noir sammen med Bård Tufte Johansen. Men den rollen han trives best i er bestefar-rollen.

– Det blir ikke bedre enn det. Dette er virkelig livets store bonus, sier Atle Antonsen til VG.

Han har to barnebarn. En er halvannet år – og en på ti uker.

– En gutt og en jente. Det viktigste for meg er familie og jobb, fortsetter Antonsen.

Han og kona Hanne har tre voksne barn sammen, to gutter og en jente.

– Men foreløpig er det ikke så mye jeg får gjort alene med barnebarna – så det viktigste er samvær, sier Antonsen.

I forrige uke ble han presentert som programleder for høstens store humorsatsing på TVNorge – «Kongen befaler».

Det er et humorspekket og energisk gameshow, hvor Atle Antonsen har med seg Bård og Vegard Ylvisåker, Siri Kristiansen, Maria Stavang, Calle Hellevang-Larsen og Olli Wermskog. Antonsen inntar rollen som den allmektige kongen, og i hvert program deler han ut absurde praktiske oppgaver og utfordringer som de andre humoristene må løse på mest mulig kreativt og effektivt vis.

– Jeg liker ikke å drite meg ut slik deltagerne i denne serien må gjøre, sier komikeren.

For skitne triks og bestikkelser er lov underveis, og når alt er sagt og gjort – og all verdighet er blåst bort – er det opp til han å bestemme hvem som er ukens vinner.

– Dette er den første ordentlige programleder jobben jeg har hatt. En ekte programleder med all makt. Det er en rolle som passer meg aldeles utmerket. Det er lett å gli inn i den rollen. Jeg liker å vite hva jeg går til, jeg liker å ha kontroll, sier Antonsen.

Han har medvirket i flere ulike TVNorge-programmer, men den siste tiden mest som skuespiller. Han var den litt usympatiske Toffen i «Jul i Blodfjell», hadde hovedrollen i «NAV», har spilt rollen som Bent i både «Nissene på låven» og «Nissene over skog og hei», og han har medvirket i flere episoder av «Brille» – ledet av Harald Eia.

– Vi er veldig glade for at Atle skal tilbake på skjermen hos oss igjen. Atle er en fremragende humorist og jeg tror dette konseptet passer ham ypperlig, sier Eivind Landsverk, nordisk programdirektør i Discovery Networks.

Men det er ikke bare «Kongen befaler» som står på programmet for Atle Antonsen til til høsten. 29 august er det premiere på standupshowet «12 gode råd – fra to menn med lav utdanning». Det er første gang Antonsen og Bård Tufte Johansen utgjør et tospann på scenen.

– Det blir en travel høst, men jeg liker å jobbe, sier Antonsen.

Selv om han utvilsomt fremstår som en særdeles sprek bestefar, har han tidligere gitt uttrykk for at han ikke tror han er bedre til dette når han er 70 år.

– Tviler på at jeg har energien, eller klarer å finne tidsånden som jo også er så viktig. Uten at det bekymrer meg. Jeg tenker at jeg har såpass mange forskjellige plattformer å stå på innen underholdning, komedie og drama at jeg har mange muligheter til å tilpasse meg virkeligheten også i årene som kommer, sa Atle Antonsen i et intervju med VG høsten 2017.

Arbeidslysten kommer utvilsomt godt med og Atle Antonsen er en mann med mange jern i ilden. Det handler ikke bare om TV - og scene. I vinter åpnet han sitt andre utested i Oslo - en kaffebar og bydelskro.

– Dette er et lite, enkelt bydels-barprosjekt. Men klart, har man TO barer så er man selvsagt utelivsbaron. Eller fyrste. Det er antagelig, som med tatoveringer, den andre som får deg til å dekorere hele kroppen, sa Atle Antonsen til Godt.no den gang.

