Charlie Sheen om den ville tiden: – Fryktelig å tenke på

TV-stjernen (53) har vanskeligheter med å skjønne hvordan han kunne ødelegge så voldsomt for seg selv.

I TV-showet «Loose Women» snakker Sheen om den voldsomme nedturen etter at han i 2011 fikk sparken fra «Two and A Half Men». Siden har det nemlig kun gått én vei for Sheen, tidligere verdens best betalte TV-skuespiller, med 2,3 millioner kroner per episode.

Kollapser, offentlige opptrinn, arrestasjoner, pornoelskerinner og elleville stunt – skandaleoppslagene lot ikke vente på seg.

– Det er fryktelig å tenke på. Jeg fatter ikke hvordan jeg klarte å skape et så stort kaos. Det var som om jeg var besatt av et romvesen eller en demon, sier 53-åringen.

Sheen knagger likevel ikke alt på TV-avskjedigelsen, selv om han den gangen raste mot produsentene. I dag legger han det meste av skylden på seg selv.

– Jeg tror at folk glemmer at jeg gikk gjennom to skilsmisser og fikk fire barn mens jeg spilte i «Two and A Half Men», sier han og forklarer at han ikke klarte å legge igjen sitt personlige drama til side når han møtte opp på jobb. Dermed startet elendigheten.

Selv om Sheen gjerne skulle hatt mange hendelser ugjort, er han lei av å si unnskyld for «ting han ikke husker».

– Jeg havnet ikke i fengsel og tok ikke livet av noen. Jeg tok selv all støyten, sier den fallerte stjernen.

I dag rører ikke Sheen en dråpe alkohol. I ett år og fire måneder har han vært helt rusfri.

– Jeg har aldri drukket og kjørt bil. Ikke en eneste gang har jeg blitt tatt for fyllekjøring, kan dere tro det? Men siste gang jeg drakk, endte det med at jeg ikke kunne kjøre datteren min til en avtale hun hadde, forteller Sheen, som har fem barn i alderen 15–35 år fra flere tidligere forhold.

– Det var en øyeåpner. Jeg innså at jeg ikke engang var ansvarlig nok til å oppfylle mine barns behov. Da innså jeg at «i dag er dagen».

På spørsmål fra reporterpanelet på hva som eventuelt kunne få ham til å falle ut på igjen nå, svarer Sheen at han har gått på så mange smeller at det ikke er flere igjen å utforske.

– Det finnes ikke mer elendighet for meg å rote meg bort i. Da måtte det i så fall være at det skjedde noe helt katastrofalt. Men nå har jeg en plan, og den skal jeg holde meg til.

I 2015, da han hadde begynt å få kontroll over livet sitt igjen, sto Sheen frem som hiv-postitiv.

– Eldstedatteren min var mest bekymret, men jeg forsikret henne om at med gode medisiner og teknologiske fremskritt, så skal det gå bra med pappa, sier han i TV-intervjuet.

I dag beskriver han livet som «spennende» – selv om han ikke har noe å promotere for anledningen.

– Eller forresten, jeg promoterer noe, nemlig sunn fornuft. Jeg vet at jeg i min neste jobb vil kunne prestere fantastisk. Noen vil si at jeg er desillusjonert, men jeg er optimist.

De siste årene har Sheen spilt i flere TV-serier, blant annet «Anger Management», men han har ikke klart å leve opp til tidligere meritter. På filmnettstedet IMDb står ikke Sheen oppført med noen nye prosjekter.

