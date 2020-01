I GODE OG ONDE DAGER: Bjarne Brøndbo og Lise Greftegreff snakker ut om mange gode og noen vonde dager i kveldens «Casa Numme» på TV2. Foto: Terje Pedersen

Bjarne Brøndbos kone om damehistoriene: - Det blir aldri tilgitt

I 34 år har Lise Greftegreff (59) stått last og brast ved siden av sin suksessrike ektemann, D.E.E.s frontfigur Bjarne Brøndbo (55). Men det er én ting hun aldri kommer til å tilgi mannen.

Nå nettopp

Hva dette er, kommer frem i kveldens utgave av «Casa Numme» på TV2, en programserie der Thomas Numme (49) og kona Annette Walther (48) inviterer andre ektepar til sin villa i Spania for å åpne opp om samlivsgleder og problemer i en gemyttelig atmosfære.

I kveld er det altså Bjarne Brøndbo og Lise Greftegreff som er gjester.

Der forteller paret om et harmonisk samliv som fikk en alvorlig knekk noen år ut i forholdet. Bjarne og Lise ble sammen i 1986, samboere to år senere og i 1996 giftet de seg. Da hadde de allerede tre sønner - og gått gjennom forholdets største krise.

I 1995 tok det helt av for D.D.E. med liveplaten « Det é D.D.E.», på mange områder.

– I 1995 gikk det virkelig på stumpene løs, fortalte Bjarne Brøndbo til VG allerede i 2000.

– Vi turnerte masse tidlig på året, planla innspillingen av live-platen, jeg var med i en bymusikal i Namsos og var eneansvarlig for høggeriet. Samtidig gikk kona gravid hjemme og passet to små barn. Det var den tøffeste tiden jeg har hatt. Jeg husker en gang vi kjørte fra Sogndal og var hjemme ved totiden om natten. Så var det opp på jobb om morran og rett på musikaløving til langt på kveld. Da satt jeg og kjørte ut fakturaer om natten for å komme meg á jour med jobben, sa han.

Den dårlige samvittigheten overfor Lise og barna var der hele tiden, men i denne perioden satte han seg selv og bandet foran dem.

– Jeg var aldri der. Jeg var et annet sted. Snakket med journalister, rocka og drakk meg full, fortalte han VG i 2016.

På grunn av all jobbingen, var Lise svært mye alene. Så begynte telefonen å kime nattestider, fra vilt fremmede damer.

– Vi hadde jo veldig mange telefoner på natta etter hvert. Eller jeg, i helgene. Det var fryktelig slitsomt, jeg var høygravid. Så vi måtte få oss hemmelig telefonnummer begge to etter hvert, forteller Lise Greftegreff ganske tidlig i programmet.

Hun er rask når Annette Walther spør om hun ikke ble fortvilet.

– Å ja, jeg var forbanna, det var jeg helt garantert. Men hva skulle jeg gjøre med det? Det var ingen vits å kjefte opp ei full dame på telefonen.

VG har vært i kontakt med Bjarne Brøndbo og Lise Greftegreff i forbindelse med denne artikkelen. De gir uttrykk for at de nå har sagt det de ønsker å si om sitt liv og samliv, og at de har bestemt seg for ikke å gi noen kommentarer utover det som fremkommer i programmet.

Av programmet går det frem at «det har vært noen storyer opp gjennom», som Lise svarer når Walther spør om Bjarnes «dametekke». Da blir Bjarne alvorlig.

– Jeg er ikke akkurat stolt av den biten av livet... Men det er en bit av livet det og. Og vi sitter nå her, og det er kanskje ikke mest min skyld, sier Bjarne og påpeker Lises raushet.

I YNGRE DAGER: Lise Greftegreff og Bjarne Brøndbo i nå avdøde bandkollega Frode Vikens bryllup. Foto: Geir Otto Johansen

Dette er noe Brøndbo har snakket om i flere intervjuer tidligere, blant annet til VG i 2012.

– Jeg har i alle disse årene hatt en meget raus kone som fortjener alt godt i livet, og jeg innser at ikke alle valgene jeg tidligere har gjort, hadde vært like gode i dag, sa han den gangen.

I det samme VG-intervjuet - i forbindelse med D.D.E.s 20-årsjubileum - blir Bjarne Brøndbo også spurt om det har blitt mye sex, drugs and rock’n roll i løpet av bandets to første tiår.

– Det har i hvert fall blitt færre nachspiel med årene, og du oppfører deg jo en del annerledes når du er 47 enn da du var 27 år. Vi levde mer ut for 20 år siden. Da vi begynte var det spennende både å bo på hotellrom og fly. Det var jo en helt annen verden da. Selv om mange oss allerede var i faste forhold og gifte, vistes det ikke så godt da, svarte han.

Mot slutten av kveldens «Casa Numme» kommer programlederne nok en gang inn på den første og villeste delen av pop-stjerne-livet til Bjarne. Stemningen er god, men de vil vite mer: Om Lise var sjalu, om hun skjønte hva som foregikk. Om hvorfor hun ikke spurte.

– Det sitter for dypt, det blir aldri tilgitt, sier Lise.

– Og det vet du, legger hun til, henvendt mot sin mann som nikker.

Lise og Bjarne er imidlertid helt samstemt på at de få kranglene, eller krisene, seg imellom er ingenting mot alt det gode og glade gjennom 34 år.

– Legger du minusene og plussene opp i en boks, er det atskillig flere plusser enn minuser, sier Lise.

Publisert: 19.01.20 kl. 20:50

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser