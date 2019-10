«Jakten»-frier trakk seg brått: – Hadde litt kalde føtter

Bonden André Johansen (23) var helt uforberedt på at favoritten Miriam Sandvik (22) skulle pakke bagasjen samme dag som hun ankom gården.

Målselv-bonden hadde sett frem til å få sine fire utvalgte friere hjem på gården i Målselv. Stemningen var også tilsynelatende god etter ankomst.

Få timer senere, rett etter at André hadde satt frierne i sving med å lage pizza, fikk han den triste beskjeden. Miriam, som helt fra første speed-date var den store favoritten til bonden, ba om en prat på tomannshånd.

22-åringen driver hundebarnehage hjemme i Oslo, og familiemedlemmet som skulle steppe inn for henne, var blitt syk. Dermed måtte Miriam reise tilbake til hovedstaden samme dag som hun sjekket inn på gården.

VANSKELIG: Her forteller Miriam til André at hun må dra. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Den plutselige avskjeden blir følelsesladet. Både André og Miriam tar til tårene, og hun sier med skjelvende stemme at hun ikke har lyst til å dra.

Til VG forklarer Miriam at hun allerede tidlig på morgenen visste at reisen kunne bli utrygg.

– Når man har hundebarnehage, er det viktig at den som jobber der, kjenner hundene.

Hun kan imidlertid opplyse at det ikke bare var vikarens sykdom som spilte inn.

– Jeg skjønte at jeg måtte dra tilbake å jobbe, men jeg hadde litt kalde føtter også. Eller hva skal jeg si? Det var en veldig spesiell situasjon med alle kameraene og hele opplegget. I tillegg gikk det kanskje litt fort med oss. Selv om det var synd å trekke seg, har jeg tenkt i ettertid at det kanskje var det rette, sier Miriam.

TRIST: Følelsene tar litt overhånd for André etter at Miriam har forlatt gården. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

– Hvorfor var det da så tungt å ta farvel?

– Det verste var å si det til André mens kamerafolkene filmet. Jeg visste ikke hvilken reaksjon jeg ville få. Med en gang jeg fortalte det, så føltes det kunstig, men da han tok det på den måten han gjorde, så ble det mer ekte. De hadde egentlig skrudd av kameraene, men da det ble så mye følelser, begynte de å filme mer, betror hun.

Etter at Miriam har reist, setter André seg ned og gråter med ansiktet skjult i hendene. Etterpå sier han inn i kamera at det var «gullkortet» som dro.

– Det var jækli kjedelig, innrømmer han til VG.

– Vi hadde god kjemi, og jeg tenkte at det kanskje kunne være noe der. Jeg hadde en god «feeling» med Miriam. Hun hadde det jeg var ute etter. Men lot det seg ikke gjøre, så lot det seg ikke gjøre.

Den unge bonden unnskylder seg litt med at han hadde lagt tre hektiske uker bak seg, at han hadde mistet mange lam i lammingen, og at han generelt var veldig sliten og litt demotivert.

– Så skjedde dette oppå alt. Da ble jeg fortvilet. Det var rett og slett en dårlig miks. Normalt ville jeg taklet situasjonen bedre, tror jeg.

TVILENDE: Miriam hadde gyldig grunn til å reise, men hun var samtidig litt usikker på følelelsene sine. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

VG har tidligere skrevet om Miriams kanskje ivrigste rival i kampen om bondens hjerte – Hanna Hovland (23). For to uker siden havnet de to frierne i en catfight» i bassenget.

Selv om Miriam var den første til å få et ordentlig kyss av André, har Hanna markert seg som hakket mer «på» enn de andre frierne.

– Hvordan var det å reise og overlate André til Hanna og de to andre frierne?

– En del av meg engstet seg jo for at han kom til å glemme meg helt og få mer følelser for de andre. Samtidig tenkte jeg at hvis det var «meant to be» oss, så kunne det bli noe mer senere.

– Hvordan er det å høre nå at han kalte deg gullkortet?

– Sa han det? Jeg vet ikke hva jeg skal si, men det er jo hyggelig å høre.

Miriam visste at hun var favoritt.

– Det merket jeg, uten at jeg ønsker å fremstå som overlegen. Han sa alltid mitt navn først da han skulle velge, og det var jeg som fikk det første kysset, svarer Miriam.

FRIERNE: Bonden André Johansen omgitt av (f.b.) Hanna Hovland, Ida Rise, Signe-Christine Forberg Lillerud og Miriam Sandvik. Foto: UNN GRETHE BERGE/TV 2

Miriam innrømmer at det er litt rart å skulle se alt på TV.

– Det begynner jo å bli en stund siden, så en god del har jeg faktisk glemt. Men hvis det er tydelig å se at André synes det var vanskelig at jeg dro, så er det jo ikke noe koselig, sier hun.

André kan imidlertid forsikre om at han ganske raskt kom til hektene igjen.

– Jeg hadde jo flere interessante friere på gården. Så fort jeg fikk det ut av systemet at Miriam var borte, så gikk det greit. Vi andre hadde en fin kveld videre.

Hva som skjer på gården til André fremover med de gjenværende frierne, skal ikke røpes. Det er enda flere uker til finaleepisoden.

Men siden Miriam er ute av «konkurransen», er det naturlig å spørre om hun fortsatt er singel.

– Hmm ... Jeg har møtt en person, men jeg vil ikke si noe mer om det, svarer hun hemmelighetsfullt.

Publisert: 07.10.19 kl. 20:49







