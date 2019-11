BARDUS TYPE: Ulrich Thomson i «Forhøret». Foto: Henrik Ohsten / Viaplay

TV-serieanmeldelse «Forhøret»: Tidtrøyte

Dansk politimann jakter svin. Men er han måske et svin selv?

«Forhøret»

Dansk krimdrama i åtte deler

Premiere på Viaplay fredag 15. november (alle episodene)

Regi: Christoffer Boe

Manus: Christoffer Boe og Jakob Weis

Med: Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm, Nikolaj Lie Kaas, Lars Mikkelsen, David Dencik m.fl.

Dramaseriene på Viaplay er utvilsomt en gave til det skandinaviske TV- og filmproduksjonsmiljøet. De sysselsetter mange, og øving gjør som kjent mester. Så det er et udiskutabelt gode at folk får øve.

Men kvaliteten? Det er, om vi skal være ærlige, langt mellom drammene. «Forhøret» er ikke den beste av disse seriene. Det er heller ikke den verste. Den er krim-tidtrøyte av klassisk «terningkast 3»-støpning.

Serien har et tåpelig, men unektelig intenst oppspark. Politimannen Bjørn (Ulrich Thomsen) er på rettsmedisinsk, og skjønner etter en stund at det er hans egen datter, Christina (hun spilles av Thomsens datter i det virkelige liv, Alma Ekehed Thomsen), som ligger på obduksjonsbordet.

«UTVIDEDE AVHØRSTEKNIKKER»: Ulrich Thomsen stiller Clara Rosager et enkelt spørsmål i «Forhøret». Foto: Henrik Ohsten / Viaplay

«Selvmord», har rettsmedisineren konstatert. Han er, i likhet med mange vi skal møte i «Forhøret», er en gammel kjenning av Bjørn. Politimannen nekter å tro på ham. Er det sorgen som gjør ham irrasjonell, eller er han inne på noe?

Bjørn bestemmer seg for å etterforske saken. Det gjør han på utpreget framfusent vis. Politimannen går langt utover sitt mandat. Han ikke så mye forhører, som terroriserer menneskene han setter seg ned for å få informasjon av.

MISTENKT NUMMER ÅTTE: David Dencik som en av de mange tvilsomme typene i «Forhøret». Foto: Henrik Ohsten / Viaplay

Han får vite at Christina var gift med en kvinne, muligens var prostituert og på en eller annen måte var involvert i lyssky aktivitet på «det mørke nettet». Det ene sporet leder til det andre. Hver av de åtte episodene utspiller seg i et nytt miljø, der Bjørn møter en ny antagonist.

«Antagonist» er riktig ord her. Politimannen avskyr og mistenker alle han møter. Også de han kjenner fra før, som altså er de fleste, og til tross for at vi etter hvert forstår at Bjørn ikke har politietatens reneste rulleblad selv. Noen god far var han overhodet ikke.

KØBENHAVNS UNDERVERDEN: Katrine Greis-Rosenthal i «Forhøret». Foto: Henrik Ohsten / Viaplay

Det blir en reise i Københavns underverden. Vi er innom en travbane og et bordell, samt et hipt lokale der en dekadent festfikser, spilt av Nikolaj Lie Kaas, tilbyr ham yoghurt laget på «morsmelken til rumenske førstegangsfødende». (Det med første gang er viktig, da melken etter festfikserens sigende aldri blir den samme igjen.)

Serien er godt spilt, også av mannen som er med i så godt som hver eneste scene: Thomson. Han har en stakkato, nevrotisk stil. Korte episoder er et pluss, og «Forhøret» er grei nok tidtrøyte nå som nettene blir lange og kulda setter inn. Men den er knapt noe mer enn det.

Og oppklaringen? Meh.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 15.11.19 kl. 20:03







