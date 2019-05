VINNERE: Anna Vestreheim (t.v.) og Emma Helgesen Ylvisåker med trofeet. Foto: JULIE MARIE NAGLESTAD, NRK

Ylvis-datter og venninnen til topps i MGPjr

Duoen Anna & Emma stakk av med seieren foran TV-Norge og 15.000 publikummere i Telenor Arena lørdag kveld.

Det var to gråtende, overlykkelige jenter som løp opp på scenen for å synge vinnerlåten en gang til etter at resultatet var klart.

– Tusen takk! jublet duoen etter at det hele var over.

– Jeg tenkte egentlig at vi ikke kom til å greie det, så jeg ble veldig overrasket, sier en stolt Emma til VG etter triumfen.

HYLLET: Anna & Emma omringet av de andre deltagerne etter seieren. Foto: Tom Hansen / NTB scanpix

Superfinalister

Av kveldens 10 bidrag var det Stone Heart, Maria (13), Anna & Emma (begge 11) og Hedvig (11) som gikk videre til superfinalen. Helt til topps gikk altså Oslo-duoen Anna Vestreheim og Emma Helgesen Ylvisåker med «Kloden er syk», en låt om klimakrisen.

Venninnen Anna er nesten tom for ord:

– Hva jeg føler nå? Jeg føler egentlig alt! Det var som om hele kroppen eksploderte, sprudler hun overfor VG etter at sendingen var over.

KJENDISDATTER: Anna & Emma. Emma (til høyre) er datteren til Vegard Ylvisåker. Foto: JULIE MARIE NAGLESTAD, NRK

Den ene delen av Anna & Emma har artistblod i årene. Emma er nemlig datter til Ylvis-stjernen Vegard Ylvisåker. Pappa Vegard har tidligere uttrykt på Instagram hvor stolt han er. Han var også gjest i salen i kveld sammen med kona Helene Helgesen Ylvisåker.

Emma forteller til VG at pappa har gitt gode råd underveis.

– Han har sagt at jeg ikke skal tenke så mye, og ikke stresse. Men jeg var litt nervøs likevel, ler hun.

Duoen er glad for at de nådde opp med en låt som handler om miljøet og klimakrisen.

– Det er bra, for nå vil kanskje enda flere tenker over det, sier Emma.

Nå venter etterfest med de andre finalistene.

– Vi skal feire og kose oss, forsikrer de.

Nervøs pappa

På spørsmål fra programleder Sigrid Velle Dypbukt innrømmet Vegard Ylvisåker tidligere i sendingen at han var nervøs på datterens vegne.

– Dette er helt spesielt. Jeg har vært rolig under oppladningen, men nå føles det litt voldsomt, forklarte 40-åringen før det var klart at Emma hadde sikret seg superfinaleplass.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med pappa Ylvisåker etter datterens topplassering.

PÅ BESØK: KEiiNO underholdt i MGPjr-pausen. Foto: Tom Hansen / NTB scanpix

I pausen underholdt MGP-trioen KEiiNO. KEiiNO-medlem Alexandra Rotan (22) var selv med i MGPjr – i 2010.

– Jeg har drømt om å være med i MGP helt siden jeg var med i MGPjr, betrodde Rotan på direktesendingen.

– Uansett hva som skjer her i kveld, så er dere alle vinnere, skrøt 22-åringen.

Popstjernen Julie Bergan (25), også pauseunderholder, kunne på sin side fortelle at hun søkte år etter år om å få være med i MGPjr – uten hell.

– Men jeg fikk være med som danser i 2008, fortalte hun.

Det er 18. året på rad at NRK arrangerer MGPjr. I år ble det satt rekord for antall innsendte bidrag – hele 1857 låter – godt over dobbelt så mange som i fjor.

Alle kveldens artister og låter:

Stone Heart (Theodor (13), Eskil (12), Gustav (12) og Edvard (14)) fra Askim med «Ække så kul som deg»:

Kvartetten øver sammen hver uke på kulturskolen i Askim. Gustav og Edvard er brødre. I fjor varmet guttene opp MGPjr-publikumet på UKM-scenen utenfor Telenor Arena. Det var dette som inspirerte dem til å prøve seg i år.

Stone Heart i aksjon. Foto: JULIE MARIE NAGLESTAD, NRK

Emsen (15) fra Halden med «Jeg tror på dere»:

Emmy Elise, som hun egentlig heter, går på teater og spiller gitar. Det var lillebroren hennes som overtalte henne til å melde seg på MGPjr.

Emsen på scenen. Foto: JULIE MARIE NAGLESTAD, NRK

CAOS (Christina (12), Ariel (12) og Oda Marlene (11)) fra Selbu med «Aldri gi opp!»:

Alle tre synger på Kulturskolen i Selbu, og de er ellers aktive i en rekke fritidsaktiviteter. Jentene ønsket å synge om selvtillit, et tema de brenner for.

Trioen CAOS. Foto: JULIE MARIE NAGLESTAD, NRK

Mikkel fra Porsgrunn med «Redde verden»:

13-åringen har alltid vært interessert i musikk og spiller både gitar, ukulele, piano og trommer. Mikkel har ikke bare lyst til å bli artist, han går også med planer om å bli rettsantropolog.

Mikkel på scenen. Foto: JULIE MARIE NAGLESTAD, NRK

Emma fra Nesodden med «Lyset inni meg»:

14-åringen har sunget siden hun var to år, og hun spiller gitar og keyboard – og hun skriver egne låter.

Emma i aksjon i Telenor Arena. Foto: JULIE MARIE NAGLESTAD, NRK

Hedvig fra Oslo med «Du»:

11-åringen vil bli sanger eller lege når hun blir stor. Hun ble ifølge NRK inspirert til å sende inn en låt til MGPjr da en jente på skolen hennes kom med i fjor. Sangen handler om å stå opp for hverandre.

Hedvig under kveldens finale. Foto: JULIE MARIE NAGLESTAD, NRK

Anna & Emma (begge 11) fra Oslo med «Kloden er syk»:

Duoen har kjent hverandre lenge og gikk tidligere i samme klasse. Emma går på musikalskole og spiller litt piano. Også Anna spiller piano, samtidig som hun er opptatt av ski og speideren. Anna og Emma har lenge hatt lyst til å være med i MGPjr, men det var føst nå de turte.

Anna & Emma i aksjon. Foto: JULIE MARIE NAGLESTAD, NRK

Alfred fra Trondheim med «Du e så fin»:

13-åringen spiller fiolin, gitar og trommer. Han elsker å skrive egne sanger, og deltar i MGPjr med en låt om forelskelse. Alfred har nemlig savnet kjærlighetssanger i MGPjr.

Alfred fremfører kjærlighetssang. Foto: JULIE MARIE NAGLESTAD, NRK

Anine fra Lillestrøm med «Hundrevis av år»:

13-åringen har sunget siden hun var småjente. Hun spiller også keyboard. Anine finner også tid til teater og basket.

Anine på scenen. Foto: JULIE MARIE NAGLESTAD, NRK



Maria fra Hole med «Musikkens budskap»:

13-åringen er vokst opp med musikk i hjemmet, og i fjor ble hun inspirert til selv å prøve seg i MGPjr i år. Maria danser, spiller piano og synger i kor.

Maria i aksjon. Foto: JULIE MARIE NAGLESTAD, NRK

