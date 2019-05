FEMTI OG FORNØYD: Jennifer Aniston trives godt med å være 50 og singel. Foto: NINA PROMMER / EPA

Jennifer Aniston (50) toppløs i magasin-intervju

Den tidligere Friends-stjernen kastet overdelen og snakker om livet som 50 åring i «Harper's Bazaar» denne måneden.









– Jeg synes kroppene våre er vakre og jeg synes vi skal hylle dem og føle komfortable med den kroppen vi har, uansett alder, sier hun blant annet i magasin-intervjuet som har tittelen «Den nakne sannhet».

Intervjuet er bygget opp rundt en samtale mellom Aniston og hennes medskuespiller i den nye filmen «First ladies» – og de snakker blant annet om bildene som er brukt intervjuet.

– Det er riktig at på et av bildene var jeg helt toppløs og hvor jeg viser brystene mine. Det er ikke noe galt med det heller, med mindre man tenker at nakne bryster i seg selv er støtende, sier Jennifer Aniston .

Hun fylte 50 år i februar og ble feiret med en stjernespekket fest i Los Angeles hvor også eksmannen Brad Pitt, var til stede. Aniston og Pitt, som giftet seg i 2005 og ble skilt fem år senere, har begge gått gjennom ferske samlivsbrudd. Mens Jennifer Aniston ble skilt fra sin skuespillerektemann Justin Theroux (47) i 2017, tok ekteskapet til Pitt og filmstjernekona Angelina Jolie (43) slutt i 2016.

– Kjærligheten er ikke min første prioritet for tiden – og jeg er ikke på jakt etter et nytt forhold, sier Aniston i intervjuet i Harper's Bazaar.

I filmen «First ladies» som skal vises på Netflix, spiller Jennifer Aniston USAs første kvinnelige president, mens Tig Notaro har rollen som hennes kone. Den Aniston står selv som medprodusent av filmen som blir karakterisert som en politisk komedie.

Publisert: 08.05.19 kl. 07:55