«Hype House»-kollektivet får realityserie

TikTok-kollektivet «Hype House» huser noen av appens største stjerner. Nå får de sin egen TV-serie. Dokuserien vil vise livet til de omtrent 20 stjernene som bor der, skriver Deadline.

TikTok har skapt mange overskrifter den siste uken, etter at Donald Trump vil forby appen av sikkerhetsårsaker. En løsning kan også bli at Microsoft kjøper TikTok i USA. De har diskutert dette med Trump, og han har gitt dem 45 dager på å ta en avgjørelse.

Her kan du lese spørsmål og svar om det mulige TikTok-forbudet.

I mellomtiden legger appens største stjerner andre planer.

Skal vise LA-villaen

«Hype House»-stjernene røper til Deadline at de vil ta med kameraene inn i huset deres i Hollywood under innspillingen av den kommende serien. De sier seerne får være flue på veggen under stressende, personlige og profesjonelle øyeblikk i villaen.

Ifølge Insider er villaen deres omtrent 1300 kvadratmeter stor. Det bor vanligvis 20 personer i huset, men flere influencere kommer til å dukke opp.

Hver episode av serien kommer til å vise de kreative prosessene under produksjonen av TikTok-videoene, og hvordan nye medlemmer kommer inn i gjengen. I tillegg lover de å vise sider offentligheten ikke har sett tidligere, vanskelige hendelser og de sterke båndene dem imellom.

– De har bygget utrolige følgerskarer

Dokuserien skal hete «Hype Life». Kreativ sjef for produksjonsselskapet Wheelhouse beskriver hovedrolleinnehaverne som ekstremt hardtarbeidende.

– «Hype House» er et kreativt rakettskip. De er ekstremt hardtarbeidende, forretningsdyktige unge mennesker, som allerede har bygget utrolige følgerskarer som både plattformer og merkevarer kan benytte seg av, sier Eric Wattenberg til Deadline.

Han tror de gjør det bra på grunn av TikToks naturlige passform, sammenlignet med andre sosiale plattformer.

– TikTok gjør det mulig å synge, danse og opptre. Vi tror kun himmelen kan sette grenser for hva stjernene kan få til, avslutter Wheelhouse-sjefen.

Flere TikTok-serier er kanskje på vei

Serien er bare ett av flere prosjekter TikTok-stjerner har pågående. Charlie D’Amelio, TikToks mest fulgte person, skal ifølge ryktene ha inngått et samarbeid med Industrial Media i forbindelse med en egen realityserie. Hun er ikke lenger en del av «Hype House»-kollektivet, etter bruddet med grunnleggeren Chase Hudson.

Det ryktes også om at «Hype House»-rivalene «The Clubhouse» jobber med et lignende prosjekt som førstnevnte.

Publisert: 05.08.20 kl. 10:37

