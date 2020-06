I HARDT VÆR: Danny Masterson, her avbildet for nen år siden, må møte i retten i september. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

TV-stjernen Danny Masterson arrestert for voldtekt

Danny Masterson (44), kjent fra «That ’70s Show», er tiltalt for å ha voldtatt tre kvinner.

For mindre enn 10 minutter siden

Skuespilleren ble pågrepet i Los Angeles onsdag, men slapp ut mot en kausjon på over 20 millioner kroner noen timer senere, melder CNN.

Statsadvokaten i Los Angeles, Jackie Lacey, bekreftet tiltalen onsdag.

Anklagene ble først fremsatt for mange år siden, og i kjølvannet av Harvey Weinstein-skandalen i 2017 ble de blåst nytt liv i.

Masterson er nå tiltalt for å ha voldtatt tre kvinner – alle i 20-årene på den tiden – i perioden 2001–2003.

44-åringen må møte i retten i september.

– I totalt sjokk

TV-stjernen hevder sin uskyld. Forsvarer Tom Mesereau sier til CNN at Mastereson er uskyldig, og at han vil bli frikjent når alle fakta er lagt på bordet, og alle vitner har uttalt seg.

– Selvsagt er Masterson og hans kone i totalt sjokk over at disse 20 år gamle anklagene nå dukker opp igjen, og at det er tatt ut tiltale. Men sammen med resten av familien er de overbevist om at sannheten til slutt vil komme frem. Alle som kjenner Masterson, vet at dette er falske påstander, sier advokaten.

Masterson har vært gift med skuespiller Bijou Philips (40) siden 2011, og de har ett barn sammen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

GIFT: Danny Masterson og kona Bijou Philips er rystet over tiltalen, hevder advokat. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Det seksuelle misbruket skal ha skjedd mens Danny Masterson spilte den populære karakteren Steven Hyde i «That ’70s Show». Mastersons ex-kjæreste, skuespillerinne Bobette Riales, har også fremsatt påstander om å ha blitt voldtatt henne mer enn en gang.

De har vært spekulert rundt at Scientologikirken, som Danny Masterson er medlem av, skal ha beskyttet skuespilleren og forsøkt å hindre at anklagene ble kjent.

Netflix valgte å skrive ut Masterson fra TV-serien «The Ranch» da saken blusset opp for snart tre år siden, og kanalen ga ham sparken kort etter. Noen måneder senere fikk han også fyken fra managementet han var tilknyttet.

Fått med deg siste nytt på rampelysfronten?

Publisert: 18.06.20 kl. 08:40

Les også

Fra andre aviser