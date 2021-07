REALITYKJENDIS: Kyle Richards, her på galla i Pasadena i California i juni. Foto: OConnor/AFF-USA.com / AFF

TV-fruen Kyle Richards angrepet av bier – endte på sykehus

Kyle Richards (52), kjent fra «The real Housewives of Beverly Hills, viser frem bilder og videoklipp fra den skremmende hendelsen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

TV-kjendisen er nemlig allergisk mot bier, og i helgen var hun så uheldig at hun ble stukket av flere.

«Overfallet» skjedde utenfor hennes eget hjem i Beverly Hills, og overvåkningskameraet filmet at 52-åringen løper hysterisk rundt i hagen og inn i huset før hun til slutt i panikk hopper ut i bassenget.

Richards har delt både vide og bilder på Instagrams historiefunksjon, der hun har over 3,3 millioner følgere. TMZ viser også videoklippet.

Hun skriver til videoen at familien hennes ikke var hjemme, og at folk som jobber for henne, ikke hørte at hun ropte. Hun fikk heller ikke til å ringe nødnummeret fra fasttelefonen, og «allergipennen» hun oppbevarer hjemme, fikk hun ikke til å fungeret.

Det hele endte på sykehus, og Richards viser frem bilder av at hun ligger i sykesengen med pustemaske og intravenøst.

SYKEHUSET: Kyle Richards vil opplyse andre allergikere. Foto: FAKSIMILE/Kyle Richards Instastory

«Jeg deler denne historien fordi noen ganger blåser jeg i å ta med meg min EpiPen (autoinjektor med adrenalin, red.anm.). Ikke forstår jeg hvorfor min ikke fungerte heller. Det er viktig å se på YouTube-videoer hvordan man skal bruke dem», skriver hun og sier at ulike typer penner brukes på ulik måte.

«Men ring alltid 911 selv om du klarer å bruke pennen, fordi de kan måtte bruke andre medikamenter for å hjelpe til med puste», skriver hun videre.

På videoen ser man familiens hunder løpe forvirret rundt Richards.

«Jeg kan omsider le av det nå», skriver hun og forteller at det var brannvesenet som rykket først ut og hjalp henne.

Richards, tidligere kjent som barnestjerne i «Det lille huset på prærien» og fra en rekke skrekkfilmer, er gift med finansmannen Mauricio Umansky (52). Paret har i flere år brettet ut livets opp- og nedturer i realityserien «The Real Housewives of Beverly Hills» (TV3).

TV-fruen er for øvrig tante til Paris Hilton (40), fordi hun er halvsøster til Hiltons mor, Kathy Hilton (62).

Flere bievideoer på VGTV: