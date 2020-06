TAR MED POKALEN HJEM: Det blir ingen utdeling av «Mesternes Mester»-pokalen i Hellas som planlagt. I stedet tar Dag Erik Pedersen med seg pokalen hjem og til Arendal, og deler den ut der. Foto: Mattis Sandblad, VG

«Mesternes Mester» flytter hjem – og til Arendal

Da det ble klart at programmet måtte spilles inn i Norge, drømte programleder Dag Erik Pedersen om «Mesternes Mester»-finale i Lofoten. Slik blir det ikke.

Nå nettopp

Corona-situasjonen gjorde at det ikke var mulig for deltagerne å reise til Hellas og konkurrere om hvem som skal bli «Mesternes Mester» i 2021 som opprinnelig planlagt i år.

Nå er det klart at det blir Arendal og områdene rundt sørlandsbyen istedenfor.

– Det har lenge vært et stort spørsmål om vi kunne klare å gjennomføre innspillingen av «Mesternes Mester» denne høsten. Da vi begynte å tenke muligheten av å spille inn i Norge i år, var det viktig for oss å kunne tilby seerne den samme «Mesternes Mester»-følelsen som de alltid har fått. Vi ville gjøre det på tilnærmet samme måten som vi alltid har gjort, sier prosjektredaktør i NRK, Pia Basberg til VG.

I Arendal fikk de tilgang til et flott og avskjermet deltagerhus og fine locations for innspillingen.

– Sørlandet i september er tryggest værmessig. Vi vet at våre seere vil ha sol og varme når «Mesternes Mester» sendes vinteren 2021, sier Basberg videre.

Programleder Dag Erik Pedersen drømte allerede i mai måned om hvordan det kunne bli da det ble kjent at skulle det bli «Mesternes Mester»-innspilling i år, så var Norge den eneste muligheten.

– Tenk hvilken mulighet dette kan være til å vise frem Norge, sa en entusiastisk Dag Erik Pedersen til VG og fortsatte:

– Vi kunne starte langs kysten i Sør-Norge, deretter flytte oss opp i fjellene, til Peer Gynts rike – og så ende opp med finale i Lofoten.

– Hadde vi hatt uendelig med tid – og ikke minst ubegrenset med ressurser, kunne sikkert dette vært morsomt. Men det går ikke, sier en munter Pia Basberg.

Mesternes Mester «Mesternes mester» er NRKs mest sette programserie gjennom en årrekke. Forrige sesong ble sett av nesten 1,3 millioner seere i snitt per episode. Serien har vært nominert til Gullruten for beste konkurranse-reality fem ganger og vunnet to ganger (2014 og 2016). Innspillingsstedene for tidligere sesonger har vært, i rekkefølge: Spania, Malta, Kypros, Ungarn, Italia, Sicilia, Monaco/Frankrike, Hellas, Portugal, Mallorca og Kroatia. Vis mer

Hun har fått det viktigste på plass i Arendal og områdene rundt og er strålende fornøyd med det.

– Vi er avhengige av gode samarbeidspartnere under innspillingen og det har vi fått her. Vanligvis flytter de som blir slått ut av konkurransen inn på et hotell like i nærheten av innspillingsstedet. Det går ikke denne gangen, men vi har funnet et fint og usjenert sted hvor de utslåtte kan flytte inn, sier Basberg videre.

Hun er opptatt av å skjerme både deltagere og innspillingsstedene fra nysgjerrige skuelystne.

– Vi jobber med det nå. Også når vi har vært i utlandet har vi vakter som passer på at uvedkommende ikke kommer inn. Det vil vi nok ha denne gangen også. Samtidig kan jeg ikke skjønne at folk synes det er morsomt å vite hvilke øvelser det konkurreres i og hvem som vinner til slutt, sier Pia Basberg.

Programleder Dag Erik Pedersen som bor i Helgeroa like utenfor Larvik er strålende fornøyd med valget av innspillingssted.

– Jeg ble glad da jeg skjønte at det ble Arendal, jeg kan jo nesten bo hjemme under innspillingen. Dette blir helt topp. Nå må vi bare godsnakke med alle meteorologene, slik at vi får bare godvær under innspillingen. Dette er dessuten et fastspikret opplegg og da er det ikke mulig å gjøre det slik jeg spøkefullt foreslo, sier Pedersen.

Hvem som skal kjempe om å bli Mesternes Mester 2021 blir kjent først senere i sommer.

– Jeg kan bare si at seerne har masse å glede seg til, slår Dag Erik Pedersen fast.

– En ellevill cast, sier Pia Basberg.

Siden det ikke ble en Arendalsuke i vanlig forstand i år, er ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli (Ap) glad for at «Mesternes Mester» kommer i stedet.

– Det er litt som et plaster på såret for oss. Vi gleder oss og det åpner også for en mulighet til å vise frem Arendal for turister og fastboende, sier Nordli til VG.

Publisert: 25.06.20 kl. 05:30

