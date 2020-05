TV-KJENDIS: Carole Baskin – omstridt skikkelse i TV-dokumentaren «Tiger King». Foto: Netflix

«Tiger King»-kjendis Carole Baskin rundlurt: Slik reagerer hun

Carole Baskin (58) trodde hun snakket med Jimmy Fallon (45), men hevder nå at hun fattet mistanke underveis i «intervjuet».

Nå nettopp

Carole Baskin (58), dyrevernsforkjemper og kvinnen bak organisasjonen Big Cat Rescue, står sentralt i den nye Netflix-dokumentaren «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Drap, kaos og galskap)».

Lest? Politiet håper på rask oppklaring av «Tiger King»-mysterium

Etter at serien gikk på lufta, føler hun seg imidlertid fremstilt i svært dårlig lys, ikke minst føler hun seg uthengt som mulig drapskvinne.

Derfor har hun styrt unna medier i kjølvannet av premieren – til hun nå lot seg overtale av talkshow-vert Jimmy Fallon – eller rettere sagt det hun trodde var Fallon.

les også Dette så du ikke i «Tiger King»: Dødsfall, drap og dyremishandling

Søndag kunne YouTube-duoen Josh Pieters & Archie Manners servere sine 1,4 millioner følgere videostuntet, der de morer seg på Baskins bekostning.

– Ikke ondsinnet

Lureriet har fått spalteplass i medier verden over, men Baskin furter ikke. Derimot forklarer 55-åringen til Us Weekly at hun tar det hele med humør.

– Jeg fikk mistanke underveis i samtalen fordi spørsmålene bar preg av å være spilt inn, men jeg hadde ingen anelse om at det skulle ende opp som en så festlig spøk, sier hun til bladet.

– Vi fikk oss en veldig kjærkommen og god latter, forsikrer hun.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Baskin berømmer Pieters og Manners:

– Jeg setter pris på at de var så smarte, og at de laget videoen på en måte som jeg over hodet ikke oppfatter som ondsinnet.

Bakgrunn: Slik ble Carole Baskin lurt

Jimmy Fallon har i skrivende stund ikke kommentert stuntet.

Her ser man hvordan YouTube-duoen lurte Baskin:

Carole Baskin er gift med Howard Baskin (69), men helt siden hennes forrige ektemann Don Lewis forsvant sporløst i 1997, har hun hatt mistanken hengende over seg om at hun skal ha drept ham for deretter å servere levningene til tigrene sine. Dette avviser hun på det sterkeste.

Publisert: 04.05.20 kl. 20:24

Les også

Fra andre aviser