TV-anmeldelse: «I Know This Much is True»: En uendelig lidelse

Påstand: Altfor mange fortellinger tar utgangspunkt i at det finnes håp.

Eller i alle fall et snev av vag lykke.

Her er en miniserie som står i steil kontrast til alt dette.

I løpet av de første minuttene har noen hugget av seg hånden på et bibliotek fullt av barn, i ren fortvilelse og sinnsforvirring. Senere kommer dødsfall i nær familie, skilsmisser, ødelagte samliv, manglende fedre, sadistiske stefedre og enda verre ting, rekende på en konstant fjøl av vondskap.

Vent, ikke gå.

Mark Ruffalo spiller Dominick Birdsey. Småsliten kar i siste del av førtiårene. Med smultringskjegg i salt og pepper-nyanser og utfordringer i sinnemestring. Det er en grunn til det. Mark Ruffalo spiler også Thomas Birdsey. Den identiske tvillingbroren til Dominick. Schizofren, suicidal og med en forestilling om at han trengs til et bibelsk egenoffer for å stoppe Gulfkrigen.

Tvillingbrødrene står sammen og mot hverandre. I et dyptpløyende melodrama med flere tidslinjer, der absolutt alt går verste motstands vei. Der utfordringene med å ha familiemedlemmer som ikke er som alle andre gnager omgivelsene. Om opplevelsen av at livet er i konstant motbakke. At akkurat når man tro bakken begynner å flate ut, så fortsetter bakken oppover.

Juliette Lewis er med, i en for liten rolle. Hun skaper indirekte assosiasjoner til et annet pårørende-drama: «Hva er det med Gilbert Grape» (1993). Der var det i alle fall både håp og latter. Her håper man som seer at det kanskje skal bli litt fint vær innimellom.

Det blir det selvsagt ikke.

Ruffalo har spilt to samtidige karakterer tidligere. Da var den ene grønn, sinna og dataanimert. Her får han lite bistand av datamaskiner og et greit underholdningsmanus. I stedet imponerer skuespilleren med et enormt emosjonelt register. Han klarer sømløst å diskutere med seg selv, i scener som er spilt inn med flere ukers mellomrom. Produksjonen stoppet angivelig i halvannen måned etter at Ruffalo hadde spilt ferdig Dominick, for at han skulle legge på seg 20 kilo til rollen som Thomas.

Så ble scenene der begge brødrene var med spilt inn en gang til.

Det er denne nitidige iherdigheten som gjør at man blir værende i lidelseshistorien. Utmerket spilt, lekkert filmet, med håndholdt kamera og analog Kodak-film. Samtidig som det på flere måter er et lite menneskelig helvete av en fortelling. «I Know This Much Is True» kan på ingen måte «binges». Den bør inntas i publiseringsrytmen til HBO. Undertegnede hadde tilgang til alt samtidig, men måtte ta pauser.

Til tross for den bastante introen: Det oppnås faktisk forsoning i avrundingen. Alt håp er ikke ute. Selv om handlingen på enkelte tidspunkt er så mørk, at man nesten ikke kan tro noen skulle kunne overleve slik repetitiv motstand.

Slik blir serien en referanse til seg selv, der man til tider tenker at dette klarer man ikke mer av.

Det er det ingen grunn til. Følelsen av å runde «I Know This Much Is True» er en belønning i seg selv. Den er en filmopplevelse som sitter i, i lang tid etterpå.

Dét er i alle fall helt sant.

