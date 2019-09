MOR OG DATTER: Christie Brinkley og Sailor Brinkley Cook på Style Awards i New York for noen år siden. Foto: Ben Hider / Invision

Supermodell brakk armen under trening før amerikanske «Skal vi danse»

Christie Brinkley (65) var maks uheldig før premieren på «Dancing With The Stars». Nå har datteren (21) overtatt hennes plass.

Supermodell-ikonet falt og brakk armen få dager før TV-premieren mandag. Uhellet skal ha skjedd da hun snublet i bena til dansetreneren, skriver CNN.

Dermed fikk dansekonkurransen en bråstopp for Brinkleys del.

– Jeg hadde mitt livs opplevelse, så dette er en knusende skuffelse for meg på alle måter, uttalte Brinkley til People etter hendelsen.

Familien er likevel representert i TV-showet, for datteren Sailor Brinkley Cook steppet inn i siste liten. Hun svingte seg på parketten i første program etter kun tre dager med trening.

Det var med skrekkblandet fryd 21-åringen, som også er gryende modell, sa ja til å erstatte mamma.

– Det gir et kick å gyve løs på noe jeg er så redd for. Jeg følte at dette var en sjanse jeg måtte gripe, lyder det fra Saylor i en pressemelding.

Hun gjennomførte imidlertid med glans og fikk ros fra dommerpanelet. Etter å ha fremført dansen på direkten mandag, løp Saylor bort til moren som satt i salen, og ga henne en varm klem.

Saylor er Brinkleys datter med ektemann nummer fire – Peter Cook. De ble skilt i 2006. Brinkley har tidligere også vært gift med popveteranen Billy Joel og var hans inspirasjon bak hitlåten «Uptown Girl».

Det var mens hun og treneren Valentin Chmerkovskiy øvde inn en dans til nettopp denne sangen, at ulykken inntraff.

– Armen min! Armen min! Jeg kan sverge på at den er brukket! sa en fortvilet Brinkley i et opptak som ble vist under premieren.

– Vi ønsker Christie rask bedring og gleder oss til å se henne blant publikum så ofte som mulig, hvor hun vil heie på datteren, sier ABC i en kunngjøring.

Brinkley ble oppdaget som modell på 70-tallet, men slo seg for alvor opp på 80-tallet. Hun prydet over 500 forsider, deriblant Sports Illustrated tre år på rad. Hennes 25 år som modell for sminkegiganten Cover Girl er tidenes lengste kontrakt i sitt slag.

65-åringen er i dag eiendomsinvestor med TV-jobber på si. Hun har to barn til, fra ekteskap nummer to og tre.

