NEGATIVT I NORGE - POSITIVT I SVERIGE: Mens omtalen av Fredrik Skavlan og talkshowet hans er blitt mer negativt i Norge, er omtalen fortsatt langt mer positiv i Sverige. Foto: Bjørn Opsahl

«Skavlan»: Færre seere - mer negativ omtale

Fredrik Skavlan har mistet over halvparten av seerne etter at han flyttet fra NRK til TV 2. Fortsatt er han like mye omtalt i andre medier, men omtalen er i større grad negativt vinklet.

Det viser en undersøkelse analyseselskapet Retriver har gjort for VG.

– Dersom vi tar en titt på overskriftene «Skavlan» genererte i 2017 og i 2019, ser vi at disse har endret karakter. I 2017 finner vi for det meste positiv omtale for Skavlan, med fokus på gjester og positive historier. I 2019 finner vi i mye større grad negativt vinklede oppslag, som «Svenskene i strupen på Skavlan», «Märtha Louise går hardt ut mot Skavlan» og «Trakk seg fra Skavlan etter upassende spørsmål». Volumet i omtalen er med andre ord det samme, men viklingene er i stor grad endret, sier analysesjef Guro Lindebjerg i Retriver til VG.

NEGATIVT: - I 2019 finner vi i mye større grad negativt vinklede oppslag, som «Svenskene i strupen på Skavlan», «Märtha Louise går hardt ut mot Skavlan» og «Trakk seg fra Skavlan etter upassende spørsmål», sier analysesjef Guro Lindebjerg i Retriver Foto: Melisa Fajkovic / Handout Retriever

– Vi opplever at omtalen av «Skavlan» varierer fra år til år og sesong til sesong. Negativ omtale toppet seg utvilsomt når vi hadde Jimmy Åkeson på besøk første gang i 2015, sier Marianne Torp Kierulf, produsent for «Skavlan» til VG.

«Skavlan» hadde i snitt 705.000 seere og 46 prosent markedsandel på NRK1 våren 2018. Totaltallet (inkludert opptak, repriser, web) var 776.000 seere, hvorav 35.000 var i NRK TV.

Høsten 2018 - og Skavlans første sesong på TV 2 var det totalt sett og inkludert TV 2 Sumo, 322.000 i snitt som så «Skavlan». Våren 2019 falt antall seere til 300.000 - og så langt denne høsten er antall seere i underkant av 300.000 i snitt.

– Den plassen Skavlan hadde i «gullrekka» på NRK ga han mye gratis. Han var en del av helge-rutinen til det norske folk - og det kan virke som han ble «straffet» av TV-seere da han byttet kanal, sier TV-sjef Marianne Massaiu i Mediacom til VG.

Hun mener at sett i lys av at mange av seerne ikke fulgte med Skavlan til TV 2, kan det virke som at han ikke var viktig nok. Massaiu har ingen tro på at seertallene vil øke i nevneverdig grad.

IKKE VIKTIG NOK: TV-sjef Marianne Massaiu i Mediacom mener at sett i lys av at mange seerne ikke fulgte med Skavlan til TV 2, kan det virke som at han ikke var viktig nok.

- Seerne kan være brutale. Det er ikke lett å hente dem tilbake når de først er blitt borte sier Massaiu som mener at TV 2 har tatt de grepene som de kan ta ved å gi ham nye sendetider og promotere han godt.

– Vi hadde håpet at seertallene for «Skavlan» skulle vært høyere. Men vi registrerer at de nå har stabilisert seg rundt 300.000 på lørdagskvelden. Samtidig er vi stolte over å ha Skandinavias største talkshow i vår katalog og denne sesongen av «Skavlan» holder en høy kvalitet. Vi mener også at «Skavlan» tilfører talkshow-generen i Norge noe helt annet, som gjør det til noe helt unikt, sier TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække til VG.

Fredrik Skavlan har en to års kontrakt med TV 2 som varer frem til sommeren 2020. Hva som skjer videre ønsker hun ikke å si noe om.

– Vi kommenterer aldri forhandlinger med produksjonsselskapene, sier Solbrække.

STOLT: TV 2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække er stolt over å ha «Skavlan» på kanalen. - Fra i høst har vi også gjort programmet tilgjengelig på gratis strømme-TV, sier hun. Foto: Alex Iversen / TV 2

Retriver har undersøkt og sammenlignet antall medieoppslag i 2017 og i 2019 rundt Fredrik Skavlan. I 2018 skiftet Skavlan kanal fra NRK til TV 2 og dette i seg selv utløste mange medieoppslag som handlet om nettopp dette. Undersøkelsen Retriver har gjennomført viser at i år har norske medier publisert i underkant av 400 medieoppslag totalt, og om lag 100 oppslag der han er i fokus.

– Noe overraskende er det kanskje, at dette ligger på akkurat samme nivå som samme periode i 2017. Overgangen fra NRK til TV 2 ser med andre ord ikke ut til å ha gjort han mindre interessant for norske medier, selv om seertallene har vist at han kanskje er mindre interessant for folk flest, påpeker Lindebjerg.

I Sverige derimot, hvor Skavlan fortsatt vises på samme sendetid, på statskanalen SVT - og hvor han har rundt 1,1 millioner seere hver uke, viser undersøkelsen som Retriver har gjort for VG der større endringer i medieoppmerksomheten.

– Skavlan har hatt en svært stabil på markedandel på SVT som har ligget et snitt på mellom 35 og 40 prosent gjennom en årrekke, opplyser analysesjef i SVT, Tomas Lindhé, til VG.

– Hittil i år er det publisert om lag 450 medieoppslag totalt i svenske medier, og om lag 250 der Skavlan er i fokus. Dette er betydelig lavere enn i samme periode i 2017, faktisk var tallene om lag det dobbelte den gang. Jeg finner ikke den samme endringen i vinkling og tone i de svenske overskriftene, slik vi ser i norske medier. Overskriftene er stort sett positive også i 2019, med noen unntak. Reduksjonen i omtale kan tyde på at Skavlan rett og slett ikke er like aktuell og relevant i Sverige lenger, sier Guro Lindebjerg.

Publisert: 07.11.19 kl. 12:06







