MISTER SEERE: Katarina Flatland er programleder for årets sesong av «Idol» mens Tshawe Baqwa, Andreas «TIX» Haukeland og Silje Larsen Borgan er dommere. Foto: Øyvind Ganesh Eknes/TV 2

«Idol» har mistet hver femte seer

«Idol» har mistet 120.000 seere så langt i år i forhold til fjorårets sesong. Dermed har hver femte seer blitt borte for programleder Katarina Flatland.

Strømming inkludert har i snitt 380.000 sett hvert program av «Idol» denne vinteren og våren mot et snitt på 501.000 for hele forrige sesong.

– Det er et lavt tall, men dette er et format som mer enn mange andre live-programmer trolig lider under av ikke å ha publikum i salen som drar opp stemningen under sending, sier Marianne Massaiu, TV-sjef i mediebyrået MediaCom til VG.

Samtidig poengterer hun at corona-situasjonen har bidratt til at vi ser mye mer på TV nå enn vi pleier å gjøre på denne tiden av året.

les også Katarina Flatland i corona-karantene: Solveig Kloppen inn som «Idol»-vikar

– Det er en rar TV-vår. Vanligvis tilbringer vi 3 timer foran TV-skjermen, inkludert strømming. Nå bruker vi 3,5 timer foran skjermen, sier Marianne Massaiu.

Hun utelukker heller ikke at det også kan være en viss slitasje på selve formatet.

– Og «Idol» sendes i konkurranse med flere av NRKs mest sette programmer på fredagskvelden, sier Marianne Massaiu

Pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 sier til VG at kanalen er godt fornøyd med årets «Idol»-sendinger.

les også Katarina Flatland og mannen venter sitt første barn sammen: – Helt uvirkelig

– Men vi legger ikke skjul på at vi gjerne skulle ønsket oss høyere seertall. Vi er godt vant med tøff konkurranse på fredagskveldene, og ser at mange derfor ser sendingen enten i opptak eller via TV 2 Sumo. Dermed øker også tallene betydelig i løpet av helgen, sier Dahl videre.

Samtidig har kanalen tro på at seertallene vil øke i ukene som kommer.

– Nå er det fem sendinger igjen – inkludert finalen, og vi forventer at snittet vil øke noe frem til den store finalen 15. mai, sier Jan-Petter Dahl.

Publisert: 20.04.20 kl. 16:20

