TIL TV 2: Mads Hansen, her på TV 2s høstlansering i Grieghallen torsdag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Mads Hansen til «Senkveld»: – Det nærmeste jeg har vært å få bank

BERGEN (VG) Han har provosert på «Spårtsklubben» og i sosiale medier i mange år, men det måtte jobben i «Senkveld» til før Mads Hansen (35) ble forfulgt av en mann med knyttede never.

– Noe av det jeg skal gjøre er en miniserie der jeg reiser rundt i landet og sjekker hvilken landsdel som har de hissigste innbyggerne, sier Hansen til VG.

– Jeg kan røpe at vi var i Tromsø. Og der kan jeg i hvert fall sette to streker under svaret – de ble hissige! Jeg har gjort mye skjult kamera. Men det var da jeg var nærmest å få bank. En nordlending i 50-årene løp etter meg med knyttet neve og prøvde å slå meg, så der fikk jeg hisset opp noen.

– Trives du med å provosere?

– Veldig mange har et veldig likandes image, og så er de veldig frekke og ufine på privaten. Men jeg føler jeg er motsatt: Jeg har et image som går ut på å være litt tøff og brå og frekk, men så er jeg egentlig ydmyk og hyggelig i virkeligheten. Det er litt motsatt der. Men det må være lov å tulle litt med ting, understreker han.

GJENG: Hansen er også å se i VGTV-programmet «Spårtsklubben». Her f.v: Ida Fladen, Jon Martin Henriksen, Erik Follestad og Mads Hansen. Foto: Trond Solberg / VG

Som den nye makkeren til Helene Olafsen og Stian Blipp i «Senkveld», gjør Hansen en del skjult kamera. Han sender enkelte ganger programlederne på oppdrag for å prøve å gjøre dem mer «på kanten», men hevder det stort sett går ut over ham selv:

– Målet når jeg er ute og gjør skjult kamera er at det skal være vondt for meg. Jeg kan gjerne irritere andre, men det skal aldri gå på bekostning av dem jeg kødder med. De skal aldri føle seg mobbet eller ertet. De kan bli sure, men skal ikke drites ut. Det er målet, sier han.

Men den tidligere fotballspilleren og «one hit wonder»-artisten melder ikke overgang til TV 2 for godt:

– TV 2 kontaktet meg, og så har det vært snakk mellom TV 2 og VG så begge parter er fornøyde. Jeg er den store vinneren som får lov både å fortsette i «Spårtsklubben» og være med på «Senkveld», sier han.

Hansen hevder Blipp og Olafsen er så godt likt at det ble hans jobb å gi dem mer «edge».

– Da er det kanskje lettere for dem å skyve meg foran seg, så kan jeg gjøre drittjobben der, sier han.

– Det er vanskelig når være drøy, men samtidig holde deg innafor. Det er å balansere på en knivsegg, men det føler jeg at jeg alltid har klart, så jeg håper jeg klarer å fortsette med det. De vil nok ha den uredde stilen!

