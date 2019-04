OPP OG NED: Kristofer forteller at han har gått opp mellom sju og ti kilo foran hver sesonginnspilling av «Game of Thrones». Foto: Frode Hansen / VG

Kristofer Hivju om hemmelighetene bak «Game of Thrones»-rollen: – Det har vært veldig krevende fysisk

Den norske skuespilleren røper at han har gått opp nær ti kilo foran hver sesong som Tormund Giantsbane, og at han slåss for livet i flere kampscener.

– Hvor fysisk krevende har rollen vært?

– Det har vært veldig krevende fysisk hele veien, understreker Hivju og forteller at kostymet hans veier 17 kilo tørt og 25 kilo når det er vått.

Fakta «Game of Thrones» * HBO-TV-serie som startet i 2011, basert på bokserien «A Song of Ice and Fire» av George R. R. Martin. * Serien følger maktkampen om de sju kongerikene i fiktive Westeros, der flere adelsslekter kjemper om jerntronen. I tillegg kommer en utfordrer fra Essos og en ukjent fare truer dem alle fra nord. * Serien er oppkalt etter den første boken i serien. Så langt er fem av sju planlagte bøker utgitt. * Den åttende TV-sesongen blir den aller siste. * Episodene går mandager på HBO Nordic og C More. Vis mer vg-expand-down

– Sesongene jeg har trent veldig mye har gått lettere enn sesongene der jeg har slurvet litt, sier han og ler hjertelig, men legger til at han alltid har forberedt seg godt.

Jojo-vektøkning

Blant annet har Kristofer gått opp mellom sju og ti kilo foran hver sesong, for å fylle kostymet og gi røslige Tormund den riktige mengden ansiktsfett.

REDDE VERDEN: Tormund Giantsbane på vei til å prøve å redde verden sammen med blant andre Jon Snow, Jorah Mormont og Gendry i sesong 7. Foto: Helen Sloan / HBO

– Å gå opp i vekt kan jeg gjøre på en uke. Det er det letteste i verden å gå opp. Det er det å gå ned igjen etterpå som er et helvete, sier han.

– Hvorfor går du da ned mellom hver sesong?

– Det gjør jeg for en annen rolle. Vekten har vært jojo – men det har ikke vært noe problematisk. Jeg må bare trene mer og spise mindre, fastslår han.

– Må slåss for livet

Vektjustering og trening er heller ikke det mest krevende skuespilleren har gjort i rollen. Han har lært seg isklatring for å klatre i en 40 meter høy modellvegg av muren - og han har slåss på ordentlig:

EMORMT KOSTYME: Man må være i god form bare for å bære kostymet som veier opptil 25 kilo når det er vått. Her slåss Tormund ved Hardhome i sesong 5. Foto: HELEN SLOAN / HBO

– Hva er det vanskeligste i kampscener?

– Det er noen kampscener der en må koreografere og koreografere og øve og øve. Men for eksempel i slaget ved Hardhome, Battle of the Bastards og The Lake, da lagde vi et alfabet av angrep, og så var det fri improvisasjon. Det vil si at man slåss ut fra et kjent alfabet, men du planlegger ikke slagene dine. Du må bare kjempe for livet. Da avtalte jeg med stuntmennene at om de overvinner meg får vi heller la være å bruke opptaket, men jeg må kjempe for livet. Da blir det mye mer reelt. Den tilliten bygger du opp gjennom år, med noen av de beste stuntmennene og stuntkvinnene i verden, understreker han.

Tormund startet som en antihelt i tredje sesong, men er nå en fan-favoritt.

– Jeg tenker at Tormund har et glimt av både lys og humor i seg, som er deilig i all elendigheten. Og Tormund vet jo ikke selv at han er morsom, men han er av og til morsom, påpeker Kristofers regissørkone Gry Molvær Hivju med et smil.

NOE I LUFTEN: Tormund Giantabane har et svært godt øye til Brienne of Tarth, her i sesong 7. Det vites ikke om det er gjensidig. Foto: HELEN SLOAN / HBO

– Han er ufrivillig morsom. Det er et nydelig trekk, sier Kristofer og påpeker at det står i kontrast til mange av de andre rollefigurene som har morsomme replikker som er veldig smarte og veloverveide.

Lite glamour

På spørsmål om likhetstrekk mellom Kristofer og Tormund, er Gry klar på at de er helt forskjellige:

– Om de skulle ha noen likhetstrekk, må det være at de er litt fysisk røslige. Tormund er jo en kraftkar, og det kan jo Kristofer også være. Han er glad i fysisk utfoldelse. Men Kristofer er litt mer raffinert og varm i det virkelige livet!

FAMILIEPAR: Jon Snow og Daenerys Targaryen i første episode av sesong 8. Foto: HBO

Hun påpeker at det er lite glamour på innspillingen av serien, der en vanlig arbeidsdag starter 06 om morgenen og ofte varer 12 timer:

– Det blir mye regn, skodde og vind, så en går i gummistøvler og ullsokker, sier Gry.

– «Game of Thrones» består hovedsakelig av britiske og europeiske skuespillere, så der er det ikke noen nykker på noen. Det eneste vi har er et svart telt og en varmeovn som sjelden funker, understreker Kristofer.

Publisert: 29.04.19 kl. 23:31