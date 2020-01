PAR: Randy Bick og Kathy Griffin på en Emmy-fest arrangert av HBO i september. Foto: FilmMagic for HBO

Komiker overrasket med giftermål – viet av skuespiller

Komiker Kathy Griffin (59) overrasket sine Twitter-følgere med en kunngjøring nyttårsaften: At hun skulle gifte seg etter midnatt. Og Lily Tomlin (80) sto for vielsen.

Griffin og kjæresten Randy Bick (41) har vært sammen siden 2011. Sent tirsdag kveld delte komikeren en video med sine 2,2 millioner Twitter-følgere.

Der viste paret en nedtelling, og kunngjorde at de skulle gifte seg etter midnatt.

– Hun sa ja, legger Bick til.

Senere delte Griffin en ny video som viste at skuespiller Lily Tomlin, kjent fra blant annet «Hvordan bli kvitt sjefene» («Nine to Five»), «A Prairie Home Companion» og TV-serien «Grace and Frankie», var den som viet paret.

Det er ikke så lenge siden Tomlin selv gjorde noe lignende – hun giftet seg med regissør Jane Wagner på nyttårsaften 2016. Da hadde paret vært sammen i 42 år.

I 2017 havnet Griffin i bråk etter at hun poserte med det som kunne se ut som Donald Trumps avkuttede hode. I 2010 skapte hun overskrifter da hun fikk livmorhalsen sjekket foran kamera.

Publisert: 02.01.20 kl. 07:54

