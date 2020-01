UTESKOLE: Rektor Mikkel (Christian Skolmen) får ikke skolen sin til å virke. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

TV-anmeldelse «Allerud VGS»: Dårlig skolefjernsyn

NRK åpner skoleåret med lav måloppnåelse i sitcomfaget.

«Allerud VGS»

Humorserie i åtte deler

På NRK1 lørdager 21.10 og på NRK TV fra fredag 10.

Med bl.a. Christian Skolmen, John Brungot, Selome Emnetu, Lisa Tønne, Marte Mørland, Øystein Bache, Herman Flesvig, Amalie Stuve, Helle Ryg Eia, Johannes Gjessing

Allerud videregående sliter. Den er blant de minst populære skolene i Oslo. Rektor (Christian Skolmen) gir ikke opp.

Dette er nok en skoletilnærming der lærerne er passe dottete, elevene er passe smarte og generelt er alt så passe «Halvsju» at man ikke skjønner hvordan skolen egentlig går rundt. Se for eksempel tegneseriene «Storefri» og «Pondus» for hvordan slikt kan gjøres godt. Eller NRKs eldgamle «Borgen Skole» for hvordan slikt kan gjøres sjarmerende.

Allerud VGS er «klassisk» situasjonskomedie der et miljø blir skrudd til det ekstreme, morsomme situasjoner oppstår og alt er gjort med stigende puls. Resultatet er skuffende. Spesielt med tanke på humorgullet som NRK har gitt oss fra Kevin Vågenes, Vidar Magnussen, Herman Flesvig og «Vikingane» de siste årene. Eller denne uken med forsidesnuttene for «Verdens minste kommentatorboks» med Martin Beyer Olsen og Christian Michelsen. Dette skal riktignok sendes i familievennlig «Side om Side»-tid, men mangler den samme snerten.

KIDSA ER ÅLREIT: Johannes Gjessing gjør superkjekkas på videregående greit igjen. Foto: NRK

Første episode handler om en skolesamling, der en fremføring av Loreens «Euphoria» ikke blir helt slik alle hadde tenkt. Den andre om et nytt slagord på skolen, der vinneren ikke blir helt slik alle hadde tenkt. Den tredje om innsamling til en ny vennskapsskole i Afrika, som ikke helt blir slik alle hadde tenkt.

John Brungot skal være en blek miljøarbeider med så stusslig sosialkompetanse at det nesten blir vittig. Christian Skolmen spiller inkompetent rektor med manglende ledermyndighet med ekstrem innlevelse og troverdighet. Herman Flesvig har en uinteressant rolle som gymlærer med mye risting av proteindrikk. Lisa Tønne har en altfor liten rolle som helsesøster med trøndersk gangstaempati og anekdoter fra livets kriger og mørkeste vinternetter. Annette Hoff virker å være hyret inn som statist. Selome Emnetu gjør for øvrig sin andre lærerrolle på kort tid, etter å også ha vært undervisningspersonell i «Barn». Her er hun rasjonalitetens ansikt – som likevel gjør den irrasjonelle beslutningen å si ja til en ledig stilling ved skolen.

HELSE: Lisa Tønne er en absurd helsesøster som har vært ute opptil flere vinternetter. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Elevrollene Johannes Gjessing, Amalie Stuve, Helle Ryg Eia og Serhat Yildirim viser gode variasjoner på generasjon prestasjon og perfeksjon, og får mest ut av de ganske platte stereotypene de har å spille på.

«Allerud VGS» er satt sammen av haugevis av flinke folk som gjør rollene sine best mulig, med det de har fått tildelt i manusrommet. Som også består av flinke folk. Likevel er det ingenting som fungerer spesielt godt. Klippene er sakte. Poengene er enkle. De tredve minutter lange episodene er minst ti minutter for lange.

Sånn sett er resultatet vel ganske nærme den offentlige institusjonen dette offentlig finansierte TV-programmet gjør narr av. Det skal de ha.

