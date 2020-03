TOMT: Silje Nordnes synes tilværelsen er tom etter at hun sluttet med P3-morgen. – Jeg jobber med å finne nye ting å fylle hodet med, sier hun til VG. Foto: Jørn Pettersen/VG

Silje Nordnes om livet etter «P3morgen»: – Det traff meg midt i fleisen

Silje Nordnes er tilbake i hverdagen – så til de grader. – Det er en enorm kontrast, sier den tidligere P3-morgen profilen til VG.

Nå nettopp

– Jeg vet ikke hva jeg kan sammenligne det med. Når du har holdt på med en ting i nesten ti år – og så er det slutt. Ja, det er rart, sier Silje Nordnes.

VG møtte henne under lanseringen av Jenny Skavlans nye TV-serie «Avkledd» mandag kveld.

Fredag 20. desember var det helt slutt for trioen Ronny, Silje og Markus – og det var et farvel som ble markert med en fire timer med live-sending fra hovedscenen i Operaen med fullsatt sal.

– Så mye galskap sammen med disse to, det er ikke til å tro! Og så avsluttet vi i Operaen da, med verdens beste redaksjon og verdens beste lyttere! Tusen hjertelig takk til alle som har vært med på reisen! Love you, gays!, skrev Silje på sin egen instagram-profil.

– Etterpå ble det ferie i Vietnam og Hongkong, men da jeg kom tilbake traff det meg midt i fleisen. Det var så rart å ikke ha den faste «tingen» å gå til.

– Vil du si at det oppleves tomt?

– Ja, tilværelsen er tom – og det jobber jeg med nå. Ja, det er en spesiell tilværelse og jeg jobber med å finne nye ting å fylle hodet mitt med. Men NRK er veldig rause. Jeg er programleder for Nitimen noen ganger i helgene. Jeg driver og utvikler nye ting, prosjekter både for meg selv og andre, og til våren skal jeg på studietur til USA. På mange måter handler det om å finne ut hva jeg skal gjøre når jeg blir stor, sier Silje med et smil.

KJÆRESTER: Fay Wildhagen og Silje Nordnes har vært et par siden mars i fjor. Foto: Odin Jæger

I mars i fjor ble det kjent at Silje Nordnes er i et forhold med artisten Fay Wildhagen – og det er hun fortsatt.

– Jeg har det veldig bra privat, sier Silje til VG.

Publisert: 02.03.20 kl. 16:21

