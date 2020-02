INNSATT: Petter Nyquist bak murene i Halden fengsel. Foto: Thomas Løberg/TV 2

Petter «Uteligger» Nyquist i fengsel i en måned: – Sitt eget hode man kjemper imot

Petter Nyquist (41) flyttet frivillig inn i Halden høysikkerhetsfengsel. Det gjorde noe med psyken.

I dokuserien «Petter i fengsel» får TV-seerne følge Nyquist gjennom 30 intense dager. I to og et halvt år har TV-profilen, også kjent som «Petter Uteligger», jobbet med prosjektet som får premiere på TV 2 4. mars.

I velkjent Petter-stil levde 41-åringen seg så inn i oppdraget at han hadde tilnærmet de samme soningsforholdene som de «ekte» innsatte – drapsmenn, ranere og notorisk kriminelle.

– Allerede etter 14 dager var jeg mentalt preget. Jeg fikk en psykisk påkjenning, svekket allmenntilstand, sov ekstremt dårlig og opplevde hukommelsessvikt, forteller han til VG.

Selv om han i praksis hadde mulighet til å sove lenger, fikk Petter kun én til tre timer sammenhengende søvn om natten.

– Hver dag fikk jeg flere spørsmål fra fengselsbetjenter om hvordan jeg hadde det. Og hver dag svarte jeg «bra». Men etter noen dager begynte jeg å spørre meg selv om hvorfor de spurte meg om akkurat det. Jeg konfronterte en teamleder og fikk til svar at de var litt bekymret for meg, fordi de hadde sett endringer i min atferd, forklarer Petter.

De ansatte hadde nemlig registrert at TV-kjendisen hadde begynt å bruke notatblokk for å skrive ned beskjeder og ting han ville huske.

– De så at jeg sov dårlig, men også at kroppsspråket mitt forandret seg, at jeg ble blekere og mer apatisk. Det overrasket meg – at jeg ikke merket alle disse forandringene selv. For meg var det både interessant og skremmende. Betjentene er vant med slike reaksjoner, men de hadde regnet med at det ville være annerledes med meg fordi jeg var der under litt andre forutsetninger.

41-åringen har testet grensene før. Han har levd 52 dager på gaten og filmet det, han har hatt med rusavhengige på tur og vært på utallige ekspedisjoner. Så hvorfor sov han så dårlig bak murene?

– Jeg var jo mer redd da jeg sov på gaten, og matmangel over tid gjorde noe med allmenntilstanden. Men i fengselet er det sitt eget hode man kjemper imot. Det er vanskelig å forklare hvorfor, men mange slet med det samme. Alle andre bestemmer for deg, og man slutter nesten å tenke selv.

ILDSJEL: Petter Nyquist, her under et intervju med VG i 2018. Foto: Frode Hansen, VG

Petter presiserer at det er viktig å skille mellom den isolasjonen han kjente på, og isolasjon som går ut på 23 timer i døgnet.

– Det er ofte den andre formen for isolasjon man leser om i mediene, men jeg mener at jeg har fått en liten smak på den skaden som oppstår.

Etter at han jobbet med «Petter Uteligger» for fem år siden, har ideen vokst frem – basert på utallige menneskemøter. Petter har kommet tett på mange som har soning bak seg, og han spurte seg selv om hvorfor de ikke var blitt rehabilitert etter oppholdet.

Petter ønsket selv å kjenne på hva fengsel gjør med kropp og psyke – samt å følge de innsatte etter løslatelsen. Målet med hele prosjektet er å se hvordan soningen har formet mennesker, om straffen har fungert, og om de er blitt rehabilitert.

– Jeg ble, misforstå meg rett, en del av gjengen i fengselet. Der inne glemmer man faktisk hva folk har gjort, selv om det er alvorlige kriminelle handlinger. Jeg må presisere at jeg på ingen måte forsvarer handlingene, men det er ikke jeg som skal straffe dem. Jeg valgte å møte menneskene bak dommen.

Dokumentarskaperen mener det er mange myter om hvordan livet i fengselet er, og om menneskene der inne.

– Jeg ville skildre dagliglivet for å finne ut hvor det trykker. Vi prater ikke bare på overflaten. Ut fra et allmennpreventivt hensyn er det viktig å få innsikt. De fleste av fangene skal ut igjen. Kanskje blir de naboen din.

– Hvordan reagerte de innsatte da du sjekket inn?

– Ikke alle visste hvem jeg var, men alle fikk vite hvorfor jeg var der, og at jeg ikke var straffet. Jeg ble godt mottatt av alle, selv om ikke alle ønsket å bli filmet, forklarer Petter.

Han er samboer og far til to. Noe besøk utenfra fikk han ikke i løpet av fengselsmåneden.

– Nei, jeg var jo der bare i 30 dager. Jeg er generelt mye på farten, så for min familie er én måned nesten ingenting. Det hadde nok ødelagt troverdigheten rundt prosjektet om jeg skulle fått besøk. Dette handler ikke om meg og mine, sier Petter, som har fulgt både løslatte og innsatte i over et år etterpå.

41-åringen, som også var involvert i prosjektet med å starte kaffebar sammen med folk fra =Oslo, har allerede ideer til nye prosjekter i hodet, men vil ikke røpe hva de går ut på.

– Det blir i de banene jeg har holdt på, for dette er noe jeg brenner for – det å hjelpe folk i vanskelige livssituasjoner og vise andre nyanser. Å bo på gaten var den største barrieren. I dag har jeg bredere kunnskap. Jeg vil være en venn og ta mennesker for den de er. Det er det som driver meg.

Publisert: 21.02.20 kl. 07:01

