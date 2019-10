MÅLLØS: Stine Alice Claussen-Væringstad etter søndagens tvekamp. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

«Farmen»-Stine i sjokk over tapet: – Klarte ikke engang å gråte

Stine Alice Claussen-Væringstad (22) mistet fullstendig munn og mæle da hun ble slått ut i tvekamp. I dag husker hun lite av det som skjedde.

– Det var noe dritt. Etter å ha holdt meg taktisk i ro de første par ukene, var planen å komme tilbake etter tvekampen og slå ut håret. Sånn gikk det ikke, sier Stine til VG.

Etter tre uker var «Farmen»-eventyret for Drammens-kvinnen. Ingebjørg Monique Haram (31) slo Stine i melkespannholdning.

– Selvsagt visste jeg at det var en mulighet for at jeg kunne tape, men jeg fortrengte den tanken. Det var liksom ikke noe alternativ å ryke. Derfor var jeg også helt uforberedt da det skjedde.

Da Stines ene melkespann dunket ned i stolpen, tok det tid før hun innså at slaget var tapt.

– Jeg blacket nesten litt ut. Jeg fikk sjokk og klarte ikke engang å gråte. Det var en veldig rar følelse. Jeg husker ikke om jeg sa noe som helst til de andre. Men jeg husker at jeg var veldig sint på meg selv.

SKJEBNETIME: Stine Alice Claussen-Væringstad (t.v.) ble slått av Ingebjørg Monique Haram i melkespann. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Stine mener i ettertid at hun var for klønete under tvekampen. Blant annet har hun innsett at det var en feil å holde øynene lukket det meste av tiden.

– Først da de andre begynte å rope at jeg måtte løfte armene, så åpnet jeg øynene. Da så jeg at bøtta i høyrearmen var faretruende nær stolpen. Det endte med at jeg fokuserte på den og glemte den andre, og da jeg løftet høyrearmen, hørte jeg et lite klunk da den venstre bøtta traff underlaget.

Stine rakk å tenke «Seriøst? Tapte jeg nå? Det var jo ikke sånn det skulle gå».

Men så husker hun altså lite fra alt etter det.

– Men jeg vet at jeg hadde mer å gå på. Jeg undervurderte rett og slett stolpene. Jeg sier ikke at jeg hadde vunnet dersom jeg hadde hatt øynene oppe, men det var kjipt å tape før jeg hadde gitt absolutt alt.

VENNINNER: Ingebjørg Monique Haram (t.v.) og Stine Alice Claussen-Væringstad hadde god tone inne på gården, men endte opp som rivaler. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Egentlig hadde Stine tenkt å velge saging som konkurransegren, men siden hun selv vet at hun kan være klønete, så trodde hun det var tryggere å velge melkespann.

– Jeg var redd for å falle ned fra plankene under saging, ler hun.

22-åringen innrømmer at hun var skuffet over å bli valgt til andrekjempe av Ingebjørg, som hun var god venn med inne på gården. Samtidig har hun forståelse for at valget falt på henne. Ingebjørg hadde nemlig på forhånd signalisert at dersom hun ble førstekjempe, ville valget trolig falle på Stine eller Berit Ivy Junge (31), som var de minste på gården.

– Men selvsagt ble jeg skuffet, for jeg setter vennskap ganske høyt. Jeg vet at det er et spill, og det hadde vært trist for meg å slå ut Ingebjørg også, men det var enda tristere at hun slo ut meg, ler Stine.

TILBAKETRUKKET: Stine var forsiktig i gruppa de første par ukene, men hadde endelig begynt å finne sin plass i uke tre – da det brått var over. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Drammens-kvinnen hadde endelig begynt å finne sin plass i gruppa. Det var en bevisst plan fra hennes side ikke å utmerke seg så veldig i starten. Tvert imot holdt hun en lav profil for å se hvilke andre mennesker hun hadde med å gjøre.

– Da jeg ble valgt til andrekjempe, var jeg mer innstilt på endelig å vise hvem jeg var. Jeg var mentalt forberedt på kamp. Derfor var det så ergerlig å ryke ut. En skikkelig strek i regningen. Jeg lengtet jo ikke hjem i det hele tatt. Men heller tre ukers «Farmen»-opphold enn ingen uker. Jeg er glad jeg takket ja til å være med.

Det korte oppholdet til tross, Stine rakk å få med seg en stor dose drama, som at Leif Haugo Stavenjord (53) helte terpentin over kornet og at Terje Leers (54) – denne ukens storbonde – hisser på seg deltagere for kvinnesynet sitt.

– Det med Leif var skikkelig baluba, for en type! Men egentlig var det ganske gøy. På grunn av ham fikk vi se andre sider ved alle oss andre også – og måten man taklet sånne situasjoner på. men det var jo ikke greit det han gjorde.

For Stine var det utfordrende ikke å gå i diskusjon med Terje.

– Jeg hadde jo meninger om det. Men han var storbonde, og jeg ville ikke hisse ham å meg. Uansett fikk jeg snakket litt med ham om dette uten at kamera filmet, forteller hun.

Før hun ble med i «Farmen», hadde Stine fått seg jobb med hester i Australia. Både stall og visum var fikset. Men da «Farmen» ble aktuelt, lot hun seg friste. Hvor lenge Stine blir på torpet, gjenstår å se.

Uansett tenker hun å bruke resten av dette friåret på jobben på Vinmonopolet samt enkelte små skuespilleroppdrag. Det er nemlig det siste som er den store drømmen.

– Jeg stortrives foran kamera. Det gir meg energi og jeg blir så glad av det. Men jeg må ha en «backup», for jeg skjønner at jeg ikke kan livnære meg på det, sier hun.

