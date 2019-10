PAR: Silas Massa Vasstrand og Victoria Karlskås Andersen på premierefest i Oslo torsdag. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

«Funkygines» bror Silas om «Idol»-kjæresten: – Hun ser sykt bra ut, men vet det ikke selv

TV-aktuelle Silas Massa Vasstrand (22) tok med seg pop-kjæresten Victoria Karlskås Andersen (19) på premierefest.

– Det beste med Victoria må være at hun ser sykt bra ut, men at hun ikke er klar over det selv. Jeg synes det er sjarmerende når en person som er så fin, ikke vet det selv, sier sosiale medier-kjendisen Silas til VG på førpremieren til realityserien «Funkyfam» i Oslo torsdag.

For alle som leser bloggen til Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (30), og har fulgte treningsentusiasten i «Bloggerne» og «Vegard X Funkygine» på VGTV», er brødrene Silas (22), Emil (22) og Noah (17) kjent. Man har også fått glimt av dem i «Skal vi danse», der Jørgine er blant favorittene.

Når hele «funkyfamilien» nå får sin egen TV-serie, får alle i Jørgines kulisser mer plass – ikke minst tvillingbrødrene. Mens Jørgine nærmer seg 600.000 følgere på Instagram, kan Silas og Emil skilte med over 60.000 hver. I likhet med storesøsteren er de altså i ferd med å etablere en stor fanskare, basert på sine treningsbilder og hverdagsglimt.

Det var nettopp over nettet at det oppsto søt musikk mellom Silas og Victoria i vår. Nå har de vært sammen i syv måneder.

– Hva, skal jeg si, vi møttes vel på den nymoderne måten. Ikke så galt som Tinder, men på Instagram, forteller Victoria.

Silas skyter inn:

– Hun skrev til meg først på Instagram.

– Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg begynte å følge ham, og så begynte han å følge meg tilbake. Og så la jeg ham til på Snapchat og så ble det en greie mellom oss, forklarer Victoria, som kommer fra Skien, men bor i Oslo.

– Hvordan var første date?

– Vi var ute og spiste og dro på kino etterpå. Så takket vi for oss etter det, sier de.

Victoria er selv kjent for TV-seerne fra «Idol» i 2016, der hun endte på en fjerdeplass. Den gangen snakket hun med VG om hvordan hun kjempet mot sceneskrekken.

– Hvordan er forholdet deres nå, sammenlignet med i starten?

– Vi er tryggere på hverandre. Nå er det jo fjerting under dyna, sier Silas og ler.

– Det er viktig å påpeke at det er fra hans side, presiserer Victoria.

Hun mener det er en fordel at begge er i samme «gamet» og har felles interesser.

– Det beste med Silas må være at han er veldig omtenksom. Han viser ofte at han bryr seg om meg, sier hva jeg er god på og skryter av meg.

– Har han noen dårlige sider?

– Den prompingen under dynen er ikke noe jeg liker da, ha ha.

Silas berømmer Victoria for at hun er omtenksom og bryr seg om alle rundt seg.

–Hun kan begynne å gråte av å se noen på gaten som ikke har det så bra.

Om hun vinner eller taper en konkurranse, er hun ikke like sympatisk, skal vi tro kjæresten.

– Hun er en dårlig taper, det er hun. Vi er to dårlige tapere, så det er en dårlig match akkurat der. Og så er vi nok begge litt dårlige vinnere også. Vi liker å gni det inn uansett hva det er.

TV-FAMILIE: F.v.: Emil, Silas, Jørgine, Noah og Trude Vasstrand, her på premierefesten torsdag. I tillegg er Jørgines ektemann Morten Sundli med i serien. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Victoria har selv over 34.000 følgere på Instagram. Men Silas har flere lettkledd-bilder av seg selv på sin profil enn det hun har. Det lever hun godt med.

– Har han lyst til det, så får han bare kjøre på. Han må jo bruke det han har for alt det er verdt. Silas trener jo så mye, og da må han få lov til å vise det. Det er til inspirasjon for alle som følger ham, fordi de synes han er fin å se på.

Silas innrømmer at han opplever et visst trykk fra damer.

– Jeg har jo flest kvinnelige følgere, og det er noen som skriver til meg av og til. Men Victoria trenger ikke bekymre seg for noe.

Det gjør hun heller ikke.

– Altså, jeg kontaktet ham jo selv, så jeg kan ikke klandre dem. Men han har nå valgt meg, da, og jeg stoler på ham. Det er bare hyggelig å få bekreftelse på at han er så fin.

Begge setter pris på livet i rampelyset.

– Jeg synes det er koselig når folk kjenner meg igjen og kommer bort på gaten og vil ta bilder og sånt. Det blir jeg nok aldri lei av, tror Silas.

– Jeg opplevde jo også litt av det etter «Idol» og synes det bare er gøy at folk interesserer seg for det vi gjør, legger Victoria til.

Silas fikk imidlertid ikke med seg Victorias deltagelse i talentkonkurransen for tre år siden.

– Jeg fulgte ikke med på «Idol» det året, men har sett programmene i reprise.

Victoria jobber fortsatt med musikk og slapp tidligere i år låtene «Want It Back» og «Lie About Me».

Trolig får seerne også glimt av den ferske romansen når «Funkyfam» går på lufta førstkommende mandag.

– Jeg er med, men så vidt det er, tror jeg, sier Victoria.

Silas, derimot, er viet stor plass i dokusåpen.

– Det har vært sykt gøy. Men man klarer ikke helt å se for seg hvordan det blir til slutt. Jeg gleder meg, sier den halvt italienske 22-åringen, som kommer fra Ålesund, men bor i Oslo.

