Petter Northug blir programleder med Gunde Svan

Petter Northug (34) får en travel TV-høst. Han er aktuell både som programleder i «Landskampen» på TV 2 og som deltager i «Vem kan slå Anja og Foppa» på svensk TV.

Svenskenes skilegende Gunde Svan (58) og vår egen skikonge Petter Northug er nye programledere for høstens sesong av TV 2s konkurransereality «Landskampen», der norske og svenske vinterhelter utfordrer hverandre til kamp.

– Det ligger i ryggmargen min å sende stikk til svenskene, så det blir spennende å se om jeg klarer å holde meg i skinnet når jeg skal samarbeide med Sveriges største skilegende om programlederjobben, sier Petter Northug i en pressemelding.

Gunde Svan, som har ledet flere svenske tv-suksesser i Sverige de siste årene, tror den nye makkeren hans vil klare seg bra i programlederrollen.

– Petter og jeg er nok ganske ulike, samtidig som jeg tror vi kommer til å utfylle hverandre. Jeg har jo sett at Petter er dyktig foran kamera og han leverer one-linere på løpende bånd, så jeg tror at dette blir bra, sier Svan.

TOSPANN: Her er Gunde Svan sammen med en plakat av Petter Northug. Nå blir de to programledere sammen.

Svan tror likevel det kan bli litt kniving mellom de to.

– Vi får se om vi blir programlederduo eller konkurrenter, fleiper han.

Det er ikke første gang Petter Northug får med «Landskampen» å gjøre. Han var nemlig en del av det norske laget som vant over svenskene i første sesong av serien.

«Å sende stikk til svenskene» får Northug også virkelig anledning til i «Vem kan slå Anja og Foppa» som sendes på TVNorges søsterkanal i Sverige, Kanal 5. Her slår han slår seg sammen med den svenske langrennsyndlingen Frida Karlsson i kampen mot ishockeylegenden Peter Forsberg og den tidligere stjernealpinisten Anja Pärson i en rekke forskjellige øvelser.

– Petter har alltid vært best på å snakke, så han fikk ta seg av pjattet, sier Karlsson til svenske TT.

I denne programserien er for øvrig Petter Northug i godt svensk selskap. Av andre svenske idrettskjendiser som skal prøve seg i «Vem kan slå Anja og Foppa», er Ingemar Stenmark, André Myhrer, Emil Jönsson Haag, Anna Jönsson Haag, Isabelle Gulldén og Torgny Mogren.

For Frida Karlsson er ikke akkurat Petter Northug hvem som helst, heller.

– Han har alltid vært forbildet mitt, så det var stort og mektig at vi fikk utgjøre et lag. Det krevde samarbeid mellom Norge og Sverige. Vi hadde noen utfordringer med kommunikasjon og lagkjemi, men det var gøy å være på samme lag som ham, sier Karlsson.

Det var i slutten av 2018 at Northug kunngjorde at han ga seg som skiløper. Med det satte han punktum for en 13 år lang karriere som inkluderer 13 VM-gull, derav syv individuelle, samt fire OL-medaljer, derav to gull.

