FADDER: Tonje Steinsland.

TV 2-journalist Tonje Steinsland om fadderskapet til David Toskas barn: − Skulle bare mangle

Trekker frem sin rolle som støttespiller for Nokas-ranerens datter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Steinsland utdyper på TV 2s nettsider om sitt valg, som ble omtalt bredt mandag.

Journalisten lagde en dokumentar i 2019, hvor hun som eneste journalist i Norge fikk Nokas-ranets mye omtalte «mesterhjerne» i tale.

I et innlegg publisert tirsdag formiddag presiserer Steinsland at det er Toskas datter hun er fadder til, ikke Toska selv.

Hun påpeker at alle små har samme verdi, og skal regnes som en av flokken. Hun mener også at dåpens symbolikk kanskje er viktigere enn noensinne, i et samfunn hvor flertallet etter hennes syn støter enkeltmennesker ut i «moralsk kulde».

– Det er ikke sikkert det bare blir enkelt for fadderbarnet mitt å vokse opp med Toska som etternavn. Dersom jeg kan gjøre det litt lettere ved å vise min støtte, og være der i livet hennes, så gjør jeg selvsagt det. Det skulle bare mangle, skriver Steinsland.

– Ikke min venn

Hun gjør også rede for sin kildepleie med Toska gjennom fem år, som endte i dokumentaren «Gåten David Toska», en del av TV 2-serien «Vårt lille land».

– Vi gikk turer, og snakket på telefon. Temaet for samtalene var hans fortid, jeg ønsket å finne ut hva som gjorde ham til kriminell og ransmann. Mitt oppdrag var å få hans tillit og respekt – nok til å komme i posisjon til å stille ham alle de vanskelige spørsmålene foran kamera. I disse årene observerte jeg hvordan han sonet ferdig dommen sin, tok utdannelse og skapte seg et lovlydig liv utenfor murene. Målet hans var å komme i arbeid, og bidra til samfunnet. David Toska var hele tiden min kilde, ikke min venn. Da han til slutt stilte opp i «Vårt lille land» var det i åpenhet, uten forbehold eller betingelser. Han svarte på alle mine spørsmål, også de ubehagelige.

Steinsland presiserer at hun er enig med kritikere om at det ikke skal være bindinger mellom journalister og kilder. Hun gjør det også klart at hun er stor tilhenger av at straffedømte som har gjort opp for seg skal få en ny sjanse, og inkluderes i samfunnet.

– Året etter at dokumentaren ble publisert hadde Toska og jeg minimal kontakt. Prosjektet med dokumentaren var fullført. Jeg skulle ikke gjøre mer journalistikk på Toska. Da han så fikk samboer og barn, gjenopptok vi kontakten. Denne gangen som to som kjenner hverandre. To og et halvt år etter at dokumentaren ble publisert spurte David og samboeren hans meg om jeg ville være fadder til det lille barnet deres. Jeg sa ja – og orienterte TV 2-ledelsen om valget jeg hadde tatt, vel vitende om at Toska dermed ikke kunne være min kilde i fremtiden. Den prisen var jeg villig til å betale.