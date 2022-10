Matthew Perry hadde en av hovedrollene i TV-suksessen «Friends» på 90-tallet.

«Friends»-stjernen Matthew Perry var døden nær: Glad for å være i live

Skuespiller Matthew Perry (53) åpner opp om alkohol og rusmisbruk i ny bok.

– Jeg ville vente med å skrive denne historien til jeg følte meg trygg på at jeg ikke ville få noen tilbakefall Jeg er glad for å være i live, sier Perry i et eksklusivt intervju med amerikanske kjendismagasinet People onsdag.

«Friends»-stjernen, som ble verdenskjent for sin rollefigur Chandler Bing i den populære TV-serien på 90-tallet, kommer nå ut med selvbiografien «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing».

– Det var viktig for meg i størst mulig grad å ha lagt rusmisbruket og rusavhengighet bak meg før jeg forteller denne historien, sier Perry til People.

Han åpner boken med å avsløre at han for fire år siden var en hårsbredd fra døden. Han bortforklarte hendelsen med at han hadde fått magesår, men sannheten var at tykktarmen sprakk. Ifølge intervjuet med People, kjempet han rett og slett for livet.

– Legene på sykehuset fortalte familien min at sjansen for at jeg ville overleve var bare to prosent, sier Perry.

Han forteller intervjuet med People ble han satt på en såkalt ERCMO-maskin som ifølge Wikipedia er en teknikk innen intensivmedisin som benyttes for å tilføre oksygen til pasienter med alvorlig nedsatt lunge- eller hjertefunksjon.

– Den natten var det meg og fire andre som fikk denne behandlingen. De andre døde og jeg var det eneste overlevde. Hvorfor meg? Hvorfor var jeg den eneste som overlevde. Det må være en grunn, sier Perry.

Han forteller at han opp gjennom årene har vært på rehab hele 15 ganger.

– Men nå føler jeg meg i ganske god form, forteller Perry i intervjuet.