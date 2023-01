1990-TALLETS MEST OMTALE KVINNE: Pamela Anderson i «Pamela, A Love Story».

TV-anmeldelse «Pamela, A Love Story»: Sympatisk sexsymbol

Pamela Anderson har alltid vært åpen og ærlig. Nå er hun usminket også.

DOKUMENTAR

«Pamela, A Love Story»

Premiere på Netflix tirsdag 31. januar

USA. 16 år. Regi: Ryan White

Med: Pamela Anderson

Pamela Anderson er tilbake i barndommens rike i Ladysmith, British Columbia i Canada (antall innbyggere: cirka 9000). Skulle hjemom en tur. Så kom det en pandemi, og hun ble værende.

Oppholdet har ikke vært begivenhetsløst. Andersons to sønner, Brandon og Dylan, har holdt henne selskap, og hun rakk å både gifte seg og skille seg mens resten av verden holdt seg innendørs.

Den utvalgte het Dan Hayhurst. Ikke alle har hørt om ham. Ekteskapet varte ikke lenge. Litt over ett år (2020-2022).

USMINKET: Pamela Anderson i «Pamela, A Love Story».

Moren Carol og pappa Barry har vært like i nærheten. De levde atskilt i mange år, men har funnet tilbake til hverandre. Anderson-klanen har snirklete kjærlighetsliv: Carol, Barry og Pamela synes alle å være håpløse romantikere, forelsket i forelskelsen (lillebror Gerry deltar ikke i denne dokumentaren). It’s complicated.

«Pamela, A Love Story» er i bunn og grunn en ganske rettfrem «hvordan går det nå?»-dokumentar, uten de store nyhetene. Men den blir lansert som et tilsvar til «Pam & Tommy», TV-serien som lagde tragikomisk underholdning av det Anderson fastholder var en av de mest traumatiske hendelsene i livet hennes:

Historien om da en bygningsarbeider stjal en videokassett fra Anderson og hennes daværende ektemann (1995–1998) Tommy Lees hjem, og med det sørget for at «hele verden» fikk se de to ha sex. På VHS, på DVD og, litt senere, på internett.

UNG OG OVERVELDET: Pamela Anderson i «Pamela, A Love Story».

Anderson ville ikke ha noe med TV-serien å gjøre. Nå sitter hun, helt usminket, foran et kamera i Ladysmith og ser gjennom videokassettene som ikke ble stjålet (hun og Tommy Lee filmet alt, hele tiden) og leser i de gamle dagbøkene sine.

Det er til tider vondt å høre på. Anderson forteller at en kvinnelig barnevakt forgrep seg på henne da hun var barn, og at hun ble voldtatt av en 25 år gammel mann da hun var 12. Hun snakker om spontanaborten i 1995, og hvordan sex-tapen effektivt satt en stopper for minst et par av drømmene hennes.

Regissør Ryan White klipper inn arkivbilder fra livet i stormens øye. Blant annet en heslig sekvens der ekteparet Anderson Lee blir overfalt av en gjeng blodtørstige paparazzoer utenfor klubben The Viper Room i Los Angeles.

Anderson er likevel ikke typen til å gråte for mye over det som har vært. 1990-tallets største sexsymbol har fått et melankolsk drag ved seg. Men hvilken 55-åring har ikke det?

MAMMA PAM: Pamela Anderson og sønnen Dylan i «Pamela, A Love Story».

Det smerter henne at hun ikke fikk til karrieren. Og det smerter henne aller mest at hun ikke fikk til kjærligheten: «Jeg er aldri kommet over at jeg ikke fikk det til med faren deres», sier hun til sønnene, og sikter til Tommy Lee. Men hun har lært seg å leve med nederlagene.

Denne anmelder hadde glemt at Pamela Anderson en gang var gift med Kid Rock (2006-2007). Jeg husket heller ikke Rick Salomon, som hun inngikk ekteskap med to ganger (2007-2008 og 2014-2015). Hun skal ha vært gift med filmprodusenten Jon Peters også – en ukes tid tidlig i 2020. Men han blir forbigått i stillhet.

Veldig spennende er «Pamela, A Love Story» ikke. Mye av stoffet i den, inkludert alt det mest dramatiske, vil være kjent for den som har fulgt med. Anderson og White farer med harelabb over mye av det man gjerne skulle hørt mer om: Andersons forhold til Julian Assange, for eksempel. Ja, selv «Pam & Tommy»-serien, angivelig årsaken til at denne dokumentaren eksisterer, blir bare flyktig kommentert. Hun har ikke sett den.

I HARDTRENING: Anderson på vei til Broadway i «Pamela, A Love Story».

Men Anderson gir et svært sympatisk inntrykk. Det har hun alltid gjort. Mye mer sympatisk enn de tåpelige talkshow-vertene som vitset om henne hver kveld – hver kveld – på 1990-tallet.

Hjertet gleder seg på hennes vegne da hun mot slutten av dokumentaren får tilbud om et åtte uker langt engasjement på Broadway. Anderson er ingen sanger, og ingen danser, og vet det selv. Men hun kaster seg inn i musikalen «Chicago» med appetitten til et menneske som har ligget i opplag altfor lenge.

En boost for karrieren. Da gjenstår bare kjærligheten.