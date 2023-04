TETT PÅ: Arthur Edwards (t.h.) har fulgt den britiske kongefamilien i 45 år, og har tatt mange bilder av prins Harry og hertuginne Meghan, som her i London i 2018.

Kongefotograf (82) om prins Harry: − Møtte Meghan og ble en helt annen person

Arthur Edwards er lettet over at hertuginne Meghan ikke deltar på kroningen av kong Charles 7. mai.

Arthur Edwards (82) har fulgt den britiske kongefamilien for The Sun i 45 år. Flere enn 120 land har han besøkt, deriblant Norge.

– Norge er vakkert, sier fotograflegenden til VG under et videointervju.

Like før han skal dekke den høytidelige kroningen av kong Charles (74) og dronning Camilla (75), kan fotografen krone sin egen karriere med en dokumentar om seg selv på BritBox.

– For å være ærlig ble jeg rørt til tårer da jeg så den, sier Edwards.

Ikke alltid på godfot

Kong Charles sier i dokumentaren at han er glad for at det lages et program om Edwards.

– Alle disse opplevelsene ville ikke vært det samme uten deg, sier han til fotografen.

– Men det har ikke alltid vært så koselig, kan Edwards opplyse til VG.

– Jeg har hisset ham alvorlig på meg vet et par anledninger. Men vi har lært å respektere hverandre. Folk spør om Charles og jeg er venner, og da svarer jeg nei. Han kaller meg Arthur, men jeg sier Sir til ham.

LYSTIG: Arthur Edwards og kong Charles på et udatert bilde.

I disse dager er kroningen alt Edwards klarer å tenke på. At hertuginne Meghan uteblir, synes han er bra.

– Personlig er jeg lettet over det. Meghan ville avledet oppmerksomheten, mener han.

– Det hadde nok ikke vært så populært hos folket om Meghan kom. Så når hun har bestemt seg for å bli hjemme, gjør hun i hvert fall én ting riktig, sier han.

Edwards tror imidlertid britene vil være glad for å se Harry den dagen.

– Men det blir sikkert tøft for Harry å komme hit etter alt han skrev i boken, deriblant om sin bror. Sårene ble enda dypere. Sår som blir vanskelig å lege, sier Edwards.

2018: Arthur Edwards knipset dette bildet av hertuginne Meghan og prins Harry i Irland to måneder før de giftet seg.

Edwards fulgte Harry og Meghan tett før de flyttet til USA.

– Det første året etter at de giftet seg, var Meghan fantastisk. Men plutselig forandret alt seg, og hun kom blant annet på kant med Catherine og William. Og så flyttet de til USA, sier Edwards.

Han er uforstående til det han beskriver som gjentatte angrep på kongefamilien.

– Harrys bok var ille, men Oprah-intervjuet var fryktelig. Jeg tror hele nasjonen føler seg angrepet.

Edwards hadde mye å gjøre med Harry før han møtte Meghan og beskriver prinsen som skøyeraktig, og som en som alltid anstrengte seg for å bidra til at bildene ble bra.

2016: Arthur Edwards tok dette bildet av prins William, hertuginne Kate og prins Harry da dronning Elizabeth fylte 90 år. Samme år møtte Harry Meghan Markle.

– Harry var den beste i familien å jobbe med. Vi hadde mye moro. Så møtte han Meghan og ble en helt annen person. Han ble tilbaketrukket og sluttet å snakke med pressen. Det er veldig trist.

– Hvorfor ble det sånn, mener du?

– Jeg vet ikke, men da Harry møtte Meghan, snakket ikke hun med sin egen familie. Og nå snakker ikke han med sin, svarer Edwards.

Harry har brettet ut sitt anstrengte forhold til pressen både i TV-dokumentar, intervjuer og bok.

– Har du forståelse for det?

– Nei, absolutt ikke. Da vi reiste rundt med Harry, inviterte han pressen med på pub. Han spøkte og lo, og spanderte, og sa alltid fra om han ikke likte et bilde jeg hadde tatt av ham. Harry var fantastisk. Men plutselig er all presse blitt et monster.

MAROKKO: Arthur Edwards på jobb med prins Harry og hertuginne Meghan i 2019.

Edwards har imidlertid forståelse for at prinseparet mener Meghan iblant er blitt urettferdig behandlet.

– Noen få overskrifter var stygge, blant annet da de kritiserte klærne hennes. Men de kan ikke bruke disse få eksemplene mot medier som aldri har gjort annet enn å være greie mot Harry.

2002: Arthur tok dette bildet av prins William og prins Harry i London.

Harry har hevdet at Slottet planter og lekker historier til pressen for å sette enkelte i familien i dårlig lys og andre i positivt lys.

– Ja, han sier at Camilla lekker til pressen. Hun har i hvert fall aldri lekket til meg, det kan jeg love, så jeg tror ikke et øyeblikk på dette, sier Edwards.

Han mener Harry er urettferdig mot stemoren.

– Camilla er vennlig mot alle, også mot pressen. Det er en fryd å jobbe med henne. Prinsesse Diana kunne være humørsyk, men Camilla er aldri det, sier Edwards.

GJENSIDIG: Arthur Edwards under et møte med kong Charles og dronning Camilla nylig.

Edwards beskriver Camilla som en «generelt glad person», en som står på og flyr verden rundt, selv om hun ifølge Edwards «hater å fly».

– Og hun har aldri mistet bakkekontakten. Camilla har gjort Charles til en lykkeligere mann. Viktigst av alt – hun støtter ham hundre prosent og kjenner sin rolle.

Edwards håper at Harry vil forsones med familien.

– Jeg håper kongen får litt tid med Harry nå, og at han kan be Harry skvære opp med William. For situasjonen er ikke god nå. Jeg håper, sier Edwards.

IKONISK: Arthur Edwards tok dette bildet av Diana Spencer på jobb i barnehage i 1980, like etter at det ble kjent at hun var prins Charles’ nye flamme.

Edwards har et spesielt forhold til både William og Harry, etter å ha fulgt deres mor, avdøde prinsesse Diana, fra hun kom inn i kongefamilien.

Det var han som sikret det aller første bildet av Diana Spencer på jobb i barnehage i 1980. Resultatet avslørte mer enn fotografen hadde planlagt.

– Halvveis i fotograferingen kom solen frem, og jeg så disse pene bena gjennom det gjennomsiktige skjørtet. Mange sa at jeg ikke burde tatt det bildet, men det var ikke derfor jeg stilte henne opp der. Bildet er blitt ikonisk, egentlig, sier Edwards på TV.

YNDLING: Arthur Edwards tok mange bilder av prinsesse Diana og snakker varmt om henne i dokuen.

I 2012 utsmykket dronning Elizabeth fotografen med den høythengende utmerkelsen MBE, Member of the Most Excellent Order of the British Empire.

Edwards fikk utmerkelsen for sitt «enestående bidrag til avisverdenen».

– Jeg kan ikke tro at jeg gir deg denne, spøkte dronningen da hun plasserte medaljen på brystet hans.

2012: Dronning Elizabeth overrakte den høythengende MBE-medaljen til Arthur Edwards.

Da Edwards for seks år siden besøkte Vatikanet i håp om å få et blinkskudd av prins Charles og pave Frans på vei inn, skjedde noe uventet. Prinsens pressesekretær ba ham legge ned kameraet og i stedet følge etter.

– Det var et sjokk for meg, forklarer Edwards i dokumentaren om at Charles bestemte å la ham personlig få hilse på paven.

– Han her er en veldig viktig mann, sa Charles til paven og la til:

– Herr Arthur Edwards er fotograf og har fulgt meg rundt i 40 år.

Bildet har Edwards rammet inn.

– For meg som er katolikk, betyr dette ekstra mye, innrømmer han.

2017: Daværende prins Charles introduserte Arthur Edwards for pave Frans i Vatikanet.

Fotografen mener at Charles blir en flott konge, fordi han alltid setter andre foran seg selv.

– Han er vennlig og anstendig, og han jobber utrettelig for veldedighet.

Edwards jobbet i lokalavis før han fikk jobb i The Sun. Der slo han rot. Pensjonist nekter han å bli.

– Det er min viktigste rolle å fylle avisen hver dag. Jeg kommer aldri til å stoppe å ta bilder, sier 82-åringen.

«Arthur: My Life with the Royal Family» vises på BritBox og TV 2 Play 3. mai.

PÅ HILS: Arthur Edwards sier han startet som «aggressiv og omstridt kongehusfotograf» til å bli en som støtter opp om de kongelige. Her med dronning Elizabeth.