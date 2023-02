GLAD – MEN UTSLÅTT: Helene Spilling er ute av «Mesternes mester».

Måtte forlate «Mesternes mester»: − En fantastisk mulighet

Helene Spilling (26) skulle gjerne vært med videre i «Mesternes mester». Men fredag var det stopp. – Dette har vært en fantastisk mulighet for meg til å vise meg frem som den jeg er og hvilket liv jeg har hatt.

Det sier Helene Spilling til VG etter at hun tapte for Andreas Lødrup i den siste nattesten i «Mesternes mester» denne sesongen.

TAPTE: Helene Spilling tapte mot Andreas Lødrup i nattesten. Dermed var «Mesternes mester»-eventyret over for sportsdanseren.

– Jeg hadde ingen ambisjoner om vinne. For jeg visste jo at her var det øvelser som krever mer futt enn det jeg har i mine fyrstikkarmer, sier hun.

Helene Spilling er mest kjent som danser I TV 2-programmet i «Skal vi danse». I 2021 gikk også hun og kjendispartneren Simon Nitsche helt til topps i den populære dansekonkurransen.

ÅRETS DELTAGERE: Helene Spilling (sportsdans), Hanne Staff (orientering), Linn Jørum Sulland (håndball), Ezinne Okparaebo (friidrett/sprint) og Kristin Holte (CrossFit). Olaf Tufte (roing), Frode Johnsen (fotball), Ola Vigen Hattestad (langrenn) og Andreas Lødrup (kickboksing) Stig André Berge (bryting)

– Nå har jeg fått muligheten til å vise meg frem på en helt annen måte enn i «Skal vi danse». I «Mesternes mester» har jeg konkurrert mot topp sportsutøvere som har ofret alt for idretten sin. I «Skal vi danse» presterer jeg med en partner. På mange måter er det ikke jeg som konkurrer – da er det kjendisen som står i fokus. Aldri har jeg stått så mye alene som jeg har gjort i «Mesternes mester». Men det har også gitt meg muligheten til å vise meg frem som den jeg er.

UTEN KJÆRESTE: – Ja, jeg er fortsatt singel og 26 år. Men jeg jobber med saken og prøver å finne den rette, sier Helene Spilling

For Helene Spilling har det også betydd mye mer oppmerksomhet rundt hennes person denne vinteren.

– Det er jo så mange mennesker som har fulgt med og sett på «Mesternes mester» og jeg har fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger. Ikke bare fra folk jeg kjenner. Mange har også tatt kontakt både på Facebook, Instagram – ja litt overalt. Jeg merker jo at folk kjenner meg igjen når jeg er ute. Vilt fremmede mennesker som nikker og smiler til meg. Det er jo så hyggelig.

KJEMPET HARDT: Sleden ble for tøft for Helene Spilling og hun kom inn helt til slutt i fredagens program.

Mens alle de andre deltagerne i «Mesternes mester» hadde med seg ektefeller, samboere eller kjærester på premierefesten i fjor høst, men Helene kom alene.

– Ja, jeg er fortsatt singel og 26 år. Men jeg jobber med saken og prøver å finne den rette, sier hun med et smil.

Men samtidig er hun godt fornøyd med det livet hun lever.

BALANSEBANEN: Dette ble den siste «Mesternes mester»-konkurransen Helene Spilling var med i.

– Jeg gjør veldig mye av det jeg har lyst til nå. Driver mitt eget dansestudio og møter mange fine mennesker. Det gir meg en god mulighet til å dele dansegleden med andre og jeg har veldig lyst til å utvikle og bygge opp studio mitt enda mer. Jeg merker at de som kommer har stor respekt for meg.

Samtidig har Helene Spilling en liten plan om hvordan hun kan kombinere «Skal vi danse» og «Mesternes mester».

SISTE DAG MED GJENGEN: Fra venstre Olaf Tufte, Ola Vigen Hattestad, Andreas Lødrup, Helene Spilling og Kristin Holte. Men fredag var det over og ut for Helene Spilling.

– Vi har snakket om at de andre deltagerne i «Mesternes mester» tar med seg ektefeller, samboere eller kjærester på et dansekurs hos meg. Det hadde vært morsomt, sier hun