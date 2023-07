DØMT: Allison Mack, her utenfor rettssalen i New York i 2019.

Allison Mack løslatt etter sexslave-dommen

Skuespiller Allison Mack (40) ble i 2021 dømt til tre års fengsel for å ha å manipulert unge kvinner til å bli sexslaver. Mandag ble hun løslatt.

Kortversjonen «Smallville»-skuespiller Allison Mack er løslatt fra fengsel tidligere enn ventet.

Mack var tilknyttet den omstridte kulten NXIVM. Lederen, Keith Raniere, er tidligere dømt til 120 års fengsel for sexslaveri.

Mack fikk mildere straff fordi hun hjalp påtalemyndighetene med å få de andre tiltalte dømt.

NXIVM har vært gjenstand for internasjonale overskrifter det siste tiåret, med anklager om sex-slaveri, svindel, utnyttelse av barn og identitetstyveri.

Mack har beklaget sine handlinger og har hevdet at hun handlet i god tro. Vis mer

Altså er «Smallville»-skuespilleren en fri kvinne etter å ha sonet under to tredeler av fengselsdommen.

AP, ABC News og flere andre amerikanske medier viser til dokumenter fra Federal Bureau of Prisons, der det bekreftes at 40-åringen slapp ut fra fengselet nær San Francisco mandag.

Mack innrømmet under delaktighet i den omstridte New York-organisasjonen NXIVM, der leder Keith Raniere (61) i 2020 ble dømt til 120 års fengsel for sex-slaveri.

Strafferammen var på 14–17 års fengsel, men Mack fikk mildere straff fordi hun hjalp påtalemyndigheten med å få de andre tiltalte dømt.

Hun startet soningen i september 2021, og er dermed ute etter å ha sittet fengslet under to år.

Årsaken til den tidlige løslatelsen er ikke kjent. Mack har ikke uttalt seg offentlig etter løslatelsen.

ETTER DOMMEN: Allison Mack (t.v.) med moren Mindy Mack etter å ha fått straffutmålingen i New York 30. juni 2021.

Fire år har gått siden NXIVM fikk verdens oppmerksomhet rettet mot seg.

I tillegg til sexslaveri gikk anklagene ut på tvangsarbeid, svindel, konspirasjoner, utnyttelse av barn, besittelse av overgrepsmateriale med barn, hvitvasking og identitetstyveri.

Samtidig som Raniere ble pågrepet i 2018, ble også Mack arrestert.

Keith Raniere, selvhjelpsguru og tidligere sektleder, kommer aldri til å slippe ut fra murene

Mack figurerte i TV-serien «Smallville» fra 2001 til 2017, i totalt 205 episoder. Før det spilte hun i serier som «American Oddyssey» og «Wilfred». Hun har også gitt stemmer til flere animasjonsserier.

40-åringen har ikke hatt roller etter «Smallville».

Beklaget

I et brev, som ble skrevet før dommen falt, sa Mack unnskyld til alle ofrene hun forledet til å stole på «denne forskrudde mannen». Hun beklaget at hun hadde overtalt mennesker til å bruke penger på misbruk og «krenkende lureri».

Samtidig har hun hele tiden holdt fast på at hun selv var i god tro da det sto på, og at hun stolte helhjertet på Raniere.

2018: Allison Mack utenfor retten i New York etter den aller første høringen.

