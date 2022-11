TÅREVÅTT: Jamie Lynn Spears i et innslag i «Special Forces: World's Toughest Test» på Fox.

Britneys lillesøster i ekstrem-reality: − Ingen skjønnhetskonkurranse

Jamie Lynn Spears (31) har kastet seg ut i en konkurranse som nærmest får «Kompani Lauritzen» til å fremstå som barne-TV.

Lille-Spears, som skuespilleren har blitt kalt i mediene opp gjennom årene, er blant de 16 kjendisene som på nyåret dukker opp i den nye ekstrem-realityserien «Special Forces: World's Toughest Test» på kanalen Fox.

I traileren for serien ser man deltagerne presses til det ytterste.

– Om du dør, er det naturens måte å si at du mislyktes, sier en stemme innledningsvis i den offisielle traileren.

Samtidig får man se Jamie Lynn Spears kaste seg baklengs ut av et helikopter over havet.

«Dette er ingen skjønnhetskonkurranse», skriver en selvironisk Jamie Lynn under en video på sin egen Instagram. Traileren er delt på Fox’ offisielle Instagram:

Ellers i teaseren, som spres fort på nettet, ser man deltagerne hver for seg sitte innestengt i biler som senkes under vann. De kastes også ut fra fjellvegger i tau.

Stemmen i traileren sier at deltagerne skal inn i en tilværelse med «sjokk og smerte».

– Jeg bryr meg ikke om hvor rike eller berømte de er. De entret vår verden, og de spiller etter våre regler, sier major Jason Fox (46), en av fire med sjefsbakgrunn fra amerikanske spesialstyrker, som tester deltagerne i ekte spesialstyrkeprøvelser.

Målet er ikke å vinne

I introduksjonen av serien heter det «målet ikke er å vinne stemmer eller stå i utslagskonkurranser».

Det eneste formålet med deltagelsen, er «å overleve» ti dager med beinharde tester. Og den eneste måten en deltager kan forlate innspillingen på underveis, er hvis de selv gir opp, eller at en skade krever det – eventuelt at produksjonen bestemmer at det er uforsvarlig å fortsette.

SKUESPILLER: Jamie Lynn Spears, her på en prisutdeling i Nashville i 2016.

Jamie Lynn forklarer ifølge People at hun hadde en helt spesiell motivasjon for frivillig å utsettes for så intense prøvelser.

– Da jeg vokste opp, så ble søsteren min verdensberømt. Jeg prøver vel nå på en måte å bevise at jeg også er verdt noe, sier 31-åringen.

De siste årene har det vært isfront mellom Britney Spears (40) og familien, deriblant mellom de to søstrene. Britney har gjentatte ganger utbrodert på Instagram hvor sviktet og utnyttet hun føler seg.

Jamie Lynn, tidligere barnestjerne i TV-serien «Zoe», har på sin side har bedyret at hun alltid har støttet sin enda mer berømte søster.

2002: Jamie Lynn Spears og storesøster Britney Spears på Teen Choice Awards i Los Angeles for 20 år siden.

Jamie Lynn er blant de yngste deltagerne i «Special Forces: World's Toughest Test». De andre er:

Skuespiller Kenya Moore (51), tidligere NFL-spiller Danny Amendola (37), tidligere Spice Girl Melanie B (47), tidligere kommunikasjonssjef i Det hvite hus, Anthony Scaramucci (58), skuespiller Beverly Mitchell (41), OL-vinner Nastia Liukin (33), tidligere MLB-spiller Mike Piazza (54), TV-legen Dr. Drew Pinsky (64), NBA-spiller Dwight Howard (36), artist Montell Jordan (53), skistjernen Gus Kenworthy (31), OL-vinner Carli Lloyd (40), kjendiskokk Tyler Florence (51), realitykjendis Kate Gosselin (47) og «Ungkarskvinnen»-profil Hannah Brown (28).

Programmet har premiere på Fox 4. januar.