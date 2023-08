MED PÅ MOROA: Thomas Prussak Kvalø fikk oppleve MrBeast på nært hold.

Thomas (19) representerte Norge i MrBeast-video

Da MrBeast arrangerte et «OL» hvor alle land i verden var representert, var det 19 år gamle Thomas som skulle forsvare Norges ære.

Kortversjonen Youtuberen MrBeast (Jimmy Donaldson) arrangerte nylig et «OL» der alle verdens land var representert.

Norges representant var Thomas Prussak Kvalø (19) fra Namsos, som oppdaget konkurransen via MrBeasts Instagram.

Kvalø, som bor og studerer i New Jersey, deltok i flere utfordringer, og kom godt ut av to øvelser før han røk ut i bueskyting.

Til tross for at videoen har skapt kontroverser, da MrBeasts bruker et kart som ikke anerkjenner Krim-halvøya som en del av Ukraina, sier Kvalø at internasjonale konflikter ikke preget innspillingen. Vis mer

I helgen publiserte youtuber Jimmy Donaldson, aka MrBeast, en video hvor han arrangerer en «battle royale» «battle royale»En «alle mot alle»-konkurranse, hvor én til slutt står igjen som vinner. mellom alle verdens land.

Og mens Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen i disse dager løper med det norske flagget på brystet i friidretts-VM, er det en langt mer ukjent som representerer Norge i MrBeast-lekene: Nemlig 19 år gamle Thomas Prussak Kvalø fra Namsos.

– Det var noe av det artigste jeg har vært med på, sier Thomas, som bor og studerer i New Jersey.

Det hele begynte da han i mai kom over en utlysning på MrBeast sin Instagram.

– Jeg så at de lette etter folk som ville være med i en video, og at man kunne legge inn informasjon i et Google Docs. Jeg tenkte at jeg jo kunne gi det et forsøk, men da jeg klikket på lenken så var siden utilgjengelig, på grunn av for mye trafikk. Etter hvert gikk det, heldigvis.

Han forteller at han ante hva som var i gjerde da dokumentet ville vite nasjonaliteten hans.

– Da skjønte jeg ganske raskt at de nok ville ha folk fra forskjellige land. Og så, etter noen dager, så ringte teamet hans meg, og lurte på om jeg var interessert i noen dager i North Carolina, hvor han holder til.

Deretter ble det fly, kost og losji i fire dager, på MrBeasts regning.

STJERNE: MrBeast rår over verdens største YouTube-konto drevet av en privatperson.

En rekke øvelser

I disse «olympiske lekene» skal deltagerne gjennom en rekke hinder, og konkurransen tilspisser seg etter hvert som land etter land ryker ut.

MrBeast er kjent for å bruke store penger når han bygger konkurransene sine, og denne videoen var intet unntak.

– Da jeg så settene til de ulike «challengene» ... Vi hadde fått se videoer av øvelsene, men å se dem med egne øyne var bare helt sinnssykt.

– Hvordan er det med konkurranseinstinktet ditt da?

– Det er høyt, ja. Da jeg gikk inn i dette så håpet jeg at det ikke var lagkonkurranse. Jeg ville ikke ha noen andre å klandre enn meg selv, hvis jeg gikk ut.

Thomas kom seg helskinnet gjennom to øvelser, men da bueskyting sto for tur, så kom han dessverre til kort. Nederlaget tok han med et smil.

– Det er ikke noe vits å bli sint! Alle som bommet var litt nedfor, men dette var jo alt i alt kjempeartig.

Noen nye venner ble det også.

– Det er ganske sykt, han som deltok fra Algerie bor fire minutt unna meg her i New Jersey. Det var ganske random! Så han satt på da faren min kom og hentet meg på flyplassen.

NYE VENNSKAP: Thomas Kvalø (i midten) med deltagere fra blant annet Algerie, Uruguay og Finland.

Ingen krangling

Videoen skapte også kontroverser.

Som VG omtalte mandag, bruker MrBeast et kart for å illustrere hvilke land som fortsatt er med. Kartet har vekket oppsikt, fordi det ikke anerkjenner Krim-halvøya som en del av Ukraina.

Thomas forteller at internasjonale konflikter rundt om i verden ikke satte noe preg på innspillingen.

– Nei, det ble ikke snakket noe særlig om politikk. Selv om MrBeast tullet med at konkurransen kom til å skape noen kriger, sier han.

– Hvordan var han da?

– Han var veldig koselig. Jeg har hørt han på podkaster, og sånn han snakker der er hvordan han snakker til vanlig. Det er klart, han gjør seg litt til når kameraene er på, men han var veldig artig.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post