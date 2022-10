FULL POTT: Cengiz fikk full pott av dommerne.

«Skal vi danse: allstars»: Full pott til Cengiz

Denne gangen skal deltagerne «lipsynce», altså mime til musikken samtidig som de svinger seg.

Seks håpefulle deltagere er allerede ute av dansen. Lørdag kjemper de resterende syv parene om en plass videre.

Utfordringen med å mime til låtene, er ny for TV-konseptet. Vanligvis får deltagerne nemlig refs fra dommerne dersom de synger eller mimer mens de danser.

Ellers er det fritt frem for parene å boltre seg, for denne gangen er det showdans for alle.

Forrige uke fikk hele fem par full pott av dommerne. Noe som fikk dommerne til å gå i tenkeboksen i etterkant.

TV2 kunne denne uken melde at det er et meget høyt nivå i årets sesong. Derfor vil dommerne fra og med lørdagens sending stille høyere krav til danserne. Dette for å bedre differensiere mellom parene.

Låter og rekkefølge

Nathan «Nate» Kahungu og Nadya Khamitskaya danser til Michael Jacksons låt «Smooth Criminal»:

Først ut på parketten er Nate.

– Har alltid trodd at jeg har bra stemme, men har med åra skjønt at jeg ikke har det. Så det er bra vi skal lipsynce.

Nate får derimot blandende tilbakemeldinger fra dommerne.

Merete Mørk Lingjerde sier at det krever guts og baller å velge Michael Jackson.

– Du startet kvelden så bra. Men nå skal jeg pirke på deg, du er litt for endimensjonal. Det var bra, men du lunne vært enda bedre.

Trine Dehli Kleve slår seg enig.

– Du har gjort det vanskelig for deg selv. Du mangler litt dybden og tyngden. Et godt show, men kanskje ikke helt på topp.

Dommerpoeng: 22

NATE OG NADYA:

Katrine Moholt og Tarjei Svalastog danser til The Weather Girls-låten «It’s Raining Men»:

I kveldens dans skal hun danse til alle mennene i livet hennes.

– Å få lov å hylle alle de mannlige kollegaene i kveld er så inspirerende, sier Moholt.

Under opptredenen klinte Katrine Moholt til med ektemannen Snorre som også var med i dansen.

Katrine får ros for sin varme og hyggelige fremtoning av Morten Hegseth, før han ga henne kveldens første tier.

Rosen fortsatte da Lingjerde foreslo at Moholt kan ha en helt ny karriere foran seg, og kaller innslaget for imponerende.

Dommerpoeng: 27

KLINTE TIL: Moholt klinte til med ektemannen Snorre.

Aleksander Hetland og Helene Spilling danser til Justin Timberlakes «Rock Your Body»:

Aleksander valgte «Rock Your Body» fordi det minner han om en veldig god tid i livet hans.

Trine Dehli Kleve kommer med delte tilbakemeldinger.

– Du velger jo en dansestil, som beklager, men jeg har sett deg bedre. Jeg føler ikke at jeg tror helt på deg.

Lingjerde var derimot ikke enig med sine meddommere.

– Du går ut av komfortsonen, og det skal du ha «cred» for. Dette er ikke perfekt, men du gjorde det kjempebra.

Dommerpoeng: 22

TIMBERLAKE: Aleksander valgte «Rock Your Body» fordi det minner han om en veldig god tid i livet hans.

Cengiz Al og Rikke Lund danser til Lewis Capaldis «Someone You Loved»:

Cengiz har denne uka valgt en sang hvor han vil formidle sorg, og tørre å være sårbar.

– Var veldig nervøs for at dette skulle bli dårlig. Siden det er jeg som står bak dette her.

Merete Mørk Lindgjerde roser opptreden opp i skyene.

– Dette var tripple treat. Sang dans og formidling. Du evner å formidle så mye følelser gjennom dansen. Du klarer å få alt til gjennom musikaliteten din. Du blender helt inn med et sett at profesjonelle dansere.

Trine Dehli Kleve slår seg enig og skryter av hans evne til å formidle følelser gjennom musikk.

– Du mener hver eneste bevegelse. De kontrastene du får gjennom når du skal formidle dette her.

Dommerpoeng: 30

SÅRBAR: Cengiz har denne uka valgt en sang hvor han vil formidle sorg, og tørre å være sårbar.

Agnete Saba og Jørgen Nilsen danser til Spice Girls’ «Wannabe» Spice Up Your Life»:

Saba syntes at kveldens låtvalg var enkelt.

– Jeg har alltid hatt lyst til å være «Baby Spice» siden jeg var liten.

Saba fikk derimot litt blandede tilbakemeldinger fra dommerne.

– Jeg ville hatt deg ut av komfortsonen. Kunne du ikke bare lagt i et eller annet som kunne gjort det mer komplisert, sa Lindgjerde.

Trine Dehli Kleve fortsatte med å si at det er litt de samme tingene som går igjen.

Dommerpoeng: 21

SPICE GIRLS: – Jeg har alltid hatt lyst til å være «Baby Spice» siden jeg var liten.

Iselin Guttormsen og Catalin Mihu danser til Bon Jovis «Living On A Prayer»:

Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna danser til Bruno Mars’ «24 K Magic» Uptown Funk»:

