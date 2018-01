KLAR FOR NY SESONG: Ellen Pompeo forlater ikke Greys Anantomy med det første. Foto: VALERIE MACON / AFP

«Grey's Anatomy»-stjernen spikret for to nye sesonger

Publisert: 17.01.18 20:08

Ellen Pompeo (48) har fornyet kontrakten sin med kanalen bak den populære TV-serien. Det betyr at det kommer minst to nye sesonger av «Grey's Anatomy».

For tiden ruller den 14. sesongen av det medisinske dramaet på skjermen. Mange fans har fryktet at dette blir siste man får se av legene på sykehuset i Seattle, da nye sesonger ikke har blitt bekreftet.

Før nå: Ellen Pompeo, som spiller Meredith Grey i serien, har fornyet kontrakten sin med ABC Studios med to år. Det åpner for sesong 15 og 16 av dramaet, skriver E Online.

Pompeo har også fått en ny rolle i serien – bak kameraet. En del av den nye avtalen er at hun skal produsere de kommende sesongene og være med på å produsere søsterserien som foreløpig ikke har fått noe navn.

«Grey's»-skaper Shonda Rhimes har siden starten i 2005 fylt serien med mange overraskelser. Flere av de mest essensielle karakterene i serien har gjennom over 300 episoder dramatisk forlatt serien.

Men det er ingen fremtid for serien uten Meredith Grey som har hovedrollen, forteller skaperen til Hollywood Reporter.

Den 48-årige skuespilleren blir derfor en av de best betalte på tv-skjermen. Hun forteller at hun har forhandlet frem en avtale som fører til at hun tjener omtrent 20 millioner dollar i året.

De fleste Hollywood -skuespillere holder lønningsslippen tett til brystet, men Pompeo forklarer at hun vil inspirere andre kvinnelige skuespillere til å kreve det de er verdt. Hun forteller at mannlige skuespillere ofte får bedre betalt ofte fordi de tør å kreve mer av produksjonsselskapet.

– Da ditt eget ansikt og stemme har vært en stor del av noe som har generert 3 milliarder dollar til noen av de største selskapene i verden, så føler du etter hvert: «Ok, kanskje jeg faktisk fortjener noe av dette», sier hun til Hollywood Reporter.

Pompeo utelukker heller ikke at det vil komme enda flere sesonger.

– Jeg har sagt siden sesong en: «Vi har to år til». Men denne serien har sitt eget liv, og hvem vet? Vi tar det egentlig sesong for sesong, sier hun.