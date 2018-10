HØSTER JUBEL: Øystein Herkedal Hegvik, her med programleder Katarina Flatland. Foto: MATTIS SANDBLAD

Øystein Herkedal Hegvik er «Idol»-favoritt

TV 2018-10-19T21:34:56Z

18-åringen fra Brekstad får stående ovasjoner fra både publikum, kritikere og dommerne.

Publisert: 19.10.18 23:34 Oppdatert: 19.10.18 23:48

– Du drar meg inn i din verden når du gjør en låt. Man blir målløs og skjelven, sa gjestedommer Astrid Smeplass til den unge trønderen fredag kveld.

Da hadde han akkurat gjennomført en versjon av Erik Bye-klassikeren «Vår beste dag» – til mer applaus enn den han hørte i salen på Fornebu.

VGs anmelder klappet nemlig også i hendene, trillet terningen til 6 og konkluderte: «En mesterlig versjon av denne nasjonalklassikeren.»

Og publikum er hjertens enig i VGs dom.

I skrivende stund har over 5600 lesere gitt sin stemme til 18-åringens opptreden – til et snitt så høyt at det blir 6 på folkets terning også.

– Jeg synes det gikk bra, storkoste meg, sier Hegvik til VG.

Tåler kritikk

– Det er viktig å respektere og hedre de som kom før oss. Og du gjør det på en veldig varm og hjertefølt måte, sa dommer Tshawe Baqwa om hans Bye-tolkning.

Hegvik synes det er litt vanskelig å ta til seg de store ordene og terningkastene som nå kommer hans vei.

– Kritikk tåler jeg, for det kan jeg jobbe med. Jeg er veldig dårlig til å ta til meg komplimenter. Men det er veldig stas, jeg får en god følelse av slike tilbakemeldinger.

Han understreker at kveldens suksess ikke betyr så mye når han går på scenen igjen neste fredag.

Da skal «Idol»-deltagerne hylle sine favorittartister, som i Hegviks tilfelle er Tom Odell, Highasakite og Coldplay.

Skolearbeid unnagjort

Han setter pris på at hans valg av låter fenger publikum.

– Jeg er jo ingen festløve på scenen. Liker best å synge rolige sanger. Men jeg trivdes også veldig godt med å synge Imagine Dragons’ «Believer».

«Idol»-dommer Silje Larsen Borgan påpekte under kveldens sending at Hegvik er en bowlingansatt fra Trøndelag.

Ved siden av sisteåret på videregående jobber 18-åringen ved Bjugn Bowling.

Skoleåret frem til jul har han allerede fullført, for å kunne være i Oslo og med i «Idol», forteller han.

– Hvilke ambisjoner har du i «Idol»?

– Å lære masse og ha det artig, nyte det. Alle har jo lyst til å vinne, men det er ikke noe jeg går og tenker på. Alt herfra er en bonus for min del.