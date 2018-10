KJÆRLEIK: Laura Prepon og Taylor Schilling har to av hovedrollene i «Orange Is the New Black». De har vært både kjærester og fiender i serien. Foto: JoJo Whilden/Netflix

Slutt for «Orange Is the New Black»

TV 2018-10-18T00:52:17Z

Sesong 7 blir den aller siste for «Orange Is the New Black», ifølge Netflix.

Publisert: 18.10.18 02:52

Den nye sesongen som er ventet 2019 blir den aller siste for dramakomedien «Orange Is the New Black». Serien handler om kvinnene, og noen ganger de ansatte, i Litchfield Correctional Institution.























1 av 10 SESONG 3: Laura Prepon, Uzo Aduba og Danielle Brooks JoJo Whilden/Netflix

Det meldte strømmetjenesten selv på serien Twitter sent onsdag kveld norsk tid. En rekke av de kjente skuespillerne i serien forteller der i en video at sesong 7 blir slutten av sagaen.

– Etter sju sesonger er det på tide å slippe ut av fengselet. Jeg kommer til å savne alle de rå damene i Litchfield og det utrolige arbeidslaget vi har jobbet med. Hjertet mitt er oransje, men går over i sort, sier serieskaper Jenji Kohan til Deadline .

– Det blir trist å si farvel, men vi gir oss definitivt på topp, sier nestleder for originalinnhold på Netflix , Cindy Holland.

«Orange Is the New Black» var en av Netflix’ første originalserier da den kom i 2013, og ble deres mest sette. Serien, basert på Piper Kermans biografi «Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison», fikk 12 Emmy-nominasjoner for den første sesongen og vant tre. For sesong 2 vant også Uzo Aduba Emmy for Beste kvinnelige birolle. Serien har også fått seks Golden Globe-nominasjoner.

Etter sesong 3 ble «OITNB» fornyet for tre sesonger med en avtale om at serieskaper Jenji Kohan fortsatte på laget til og med sesong sju. I sesong 6, som kom 27. juli , ble flere av de faste rollefigurene flyttet fra Litchfield til et høysikkerhetsfengsel som var mye omtalt i serien.

Sesong 7 har forventet premiere sommeren 2019.

I 2014 møtte VG skuespiller Laura Prepon, som da fortalte hun at hun ble nedrent med ekteskapstilbud fra kvinner etter suksessen som Alec i TV-serien.

Les hele intervjuet her.