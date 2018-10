YDMYK NÅ: Anna Anka. Foto: NTB SCANPIX

Anna Anka legger seg flat i åpent brev

Kalte «Hollywoodfruer»-kollega hore. Nå ber hun om unnskyldning.

Publisert: 18.10.18 23:00

I tirsdagens episode av «Svenske hollywoodfruer» gikk Anna Anka (47) til angrep på sin kollega Elena Belle (32) og kalte henne «hore» ved flere anledninger.

– Alt du viser på TV er bare bryst, og det synes jeg er ekkelt, sa Anka til Belle.

Sistnevnte parerte med å si at Anka er en dårlig mor og minnet om at hun mistet foreldreretten til sine barn.

Mange seere skal ha reagert på Ankas oppførsel, og nå gjør hun en sjelden manøver til henne å være: Kryper til korset.

I et åpent brev, gjengitt i Aftonbladet , skriver Anka at hun nå innser at hun gikk for langt, og uttrykte seg dumt og uverdig.

Dette etter at hun tidligere har gjort det klart at hun ikke angrer.

Elsker å provosere

– Med mitt comeback ville TV3 åpenbart krydre en TV-gryte som har putret i vei i 12 sesonger og som etterhvert, helt naturlig, har mistet litt av sin opprinnelige og unike smak, skriver hun.

– Jeg tok utfordringen, etter mange års fravær fra TV-ruten. Jeg så frem til å gjøre comeback og røre rundt i gryten. Jeg stikker heller ikke under en stol at jeg elsker å provosere. Men denne gangen gikk jeg for langt.

Anka gjør det klart at angrep på henne som mamma får henne til å se svart. Hun gjør det likevel klart at hennes motangrep ikke var adekvate.

– Jeg utelukker ikke at jeg tar et begynnerkurs i sinnemestring. De sies å være populære her i Hollywood , skriver hun.