TAR KRITIKKEN MED FATNING: Anne Lindmo i samtale med Joshua French fredag kveld – et intervju som har ført til sterk kritikk i sosiale medier. Foto: NRK

Lindmo får kritikk for French-intervjuet

Anne Lindmo provoserte mange av sine trofaste tv-seere da hun fredag kveld hadde Joshua French som en av gjestene.

Publisert: 17.02.19 15:29







«Skal han få lov til å drive PR for foredragsturneen sin på NRK ?». «Hvorfor invitere en kriminell?». «Det var siste «Lindmo» for meg denne sesongen!».

Slik lød noen av de uvanlig mange tilbakemeldingene i sosiale medier i helgen på at Joshua French var invitert opp i godstolen ved siden av programleder Anne Lindmo .

Det ble også antydet at programmet vil bli klaget inn for Kringkastingsrådet, og at Anne Lindmo hadde opptrådt «respektløst» og «nedlatende», men programlederen mottok også ros fra enkelte seere.

les også TV-eksperter: Derfor sliter Skavlan

– Det står seerne selvsagt helt fritt til å gjøre, sier prosjektleder for «Lindmo», Vivi Stenberg om muligheten for å havne i Kringkastingsrådet.

Hun mener det er naturlig at det kommer reaksjoner når de velger å ta inn en gjest som det er så delte meninger rundt.

les også Dropper Joshua French fra konferanse etter kritikk: – Det er alltid lov å tenke seg om

– Redaksjonen har et mål om at «Lindmo» skal være et program som speiler det norske samfunnslivet i bred forstand. Det er et program med rom for underholdning og humør, men der vi også går inn i alvorlige og tunge tema. Lindmo har gjennom samtlige sesonger gitt rom for kontroversielle og omdiskuterte gjester, og denne sesongen er intet unntak. French har vært gjenstand for mye kritikk for sine foredrag, og intervjuet i fredagens sending er første gang han svarer på denne kritikken i mediene, fremholder hun.

Stenberg legger vekt på at Anne Lindmos stil nødvendigvis må være en annen når hun gjør et kritisk intervju kontra et intervju med en underholdningsartist.

– Da vil både tone og ansiktsuttrykk hos Anne være annerledes. Fredagens sending var et eksempel på at vi måtte sjonglere begge typer intervjuer. Det er synd hvis dette oppfattes som respektløshet, men hvis vi ikke hadde møtt French med kritiske spørsmål så ville vi ikke gjort jobben vår.

– Hvorfor ønsket dere å intervjue French?

– Joshua French og hans historie har i snart et tiår preget norsk mediebilde og med jevne mellomrom også samfunnsdebatten. Tusenvis av nyhetsartikler er skrevet om Joshua French og hendelsene i Kongo, bøker er utgitt og teaterstykker og spillefilm er laget. Når French nå er tilbake i Norge, har han i liten grad snakket med mediene, men heller holdt foredrag i egen regi, og uten å svare på spørsmål fra journalister, sier Vivi Stenberg.