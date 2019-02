POPULÆRE: F.v.: Skuespillerne Sarah Hyland, Sofia Vergara, Aubrey Anderson-Emmons, Ariel Winter, Julie Bowen, Jesse Tyler Ferguson, Nolan Gould, Ed O'Neill, Eric Stonestreet og Rico Rodriguez på Emmy Awards for noen år siden. Foto: AP

Setter punktum for «Modern Family»

TV-kanalen serverer én god nyhet til fansen – og samtidig en veldig dårlig.

Publisert: 05.02.19 20:41







ABC har nemlig gått med på å produsere og sende enda en sesong av «Modern Family». Den mindre gode nyheten er at det etter dette er bråstopp. Sesong 11 blir den aller siste om den populære familien.

Karey Burke, toppsjef i TV-kanalen, kunngjorde nyheten nå under et pressetreff i regi av Television Critics Association.

– Jeg er så stolt over å kunne fortelle at «Modern family» returnerer for den 11. og aller siste sesongen, sier hun ifølge E! News.

les også Én skal dø i «Modern Family»

Hun skryter samtidig av serieskaperne Steven Levitan og Christopher Lloyd.

– De har klart å lage en av de mest ikoniske TV-seriene i historien. I den aller siste sesongen vil det skje flere store og markante begivenheter som fansen vil ønske å få med seg, legger hun til.

«Modern Family»-stjernene: Mishandling, brystreduksjon og frosne embryoer

Første episode av «Modern Family» gikk på lufta i 2009. De mest kjente skuespillerne i staben er Ariel Winter, Ed O'Neill, Eric Stonestreet, Jesse Tyler Ferguson, Julie Bowen, Nolan Gould, Rico Rodriguez, Sarah Hyland, Sofia Vergara og, Ty Burrell. Flere av disse har fått over fire millioner i honorar per episode.

Fikk du med deg? «Modern Family»-stjernen skilles

I Norge er det TV 2 Humor som sender den prisbelønte komiserien. Sesong 10 går på lufta i USA i USA nå, men Norge ligger én sesong bak skjema. Altså kan norske TV-seere nyte gjengen og humoren en stund til før det er kroken på døren.