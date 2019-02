TV-AKTUELL: Sol Heilo er blant artistene i årets «Hver gang vi møtes». Foto: Mattis Sandblad, VG

Sol Heilo ble aktmodell som 15-åring: – Elsker å være naken

Når Sol Heilo (37) ble nærmest i ekstase da hun og de andre fikk i oppdrag å tegne en naken mann i «Hver gang vi møtes».

Publisert: 21.02.19 14:08







Lørdagens hedersgjest Lars Bremnes (54) har nemlig valgt aktmaling som fellesaktivitet. Mens noen fikk hakeslepp og ble litt perplekse, var Heilo i sitt ess fra første sekund. Hun har selv lang erfaring som aktmodell.

– Jeg ble bare lykkelig. Endelig fikk jeg muligheten til å stå på andre siden av rommet. Det er selvsagt enda gøyere. Jeg har alltid ønsket å tegne aktmodeller, men det ble aldri til det. Da må man jo gå kurs, og det har man jo ikke tid til, sier Heilo til VG.

Husker du? I 2013 kastet denne kvinnen klærne i «Hver gang vi møtes»

Artisten, kjent fra bandet Katzenjammer, gikk siste året på ungdomsskolen da hun poserte naken første gang – 15 år gammel. Helt frem til hun var 20 sto hun aktmodell på kunstkurs både i Oslo og hjemme i Bærum.

– Når man vokser opp i en familie på seks og har ett bad på deling, får man et avslappet forhold til kropp. Når vi i tillegg hadde to legeforeldre som aldri har vært spesielt blyge, ble alt veldig naturlig. Deres holdninger smittet over på oss barna. I dag er vi alle voksne, men ingen har problemer med å være nakne sammen på en strand eller se andre gå i dusjen.

Tilbakeblikk: Truseglipp på TV førte til spekulasjoner

– Så dine foreldre reagerte ikke på at du ble aktmodell i så ung alder?

– Aktmaling er forbundet kun med kunst. Det hadde ikke noe med min seksualitet å gjøre i det hele tatt. Såpass oppegående er foreldrene mine at de skjønte det. Når det kom til seksualitet og kjærester, derimot, satte de ganske strenge rammer. Men aldri rundt nakenhet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

NAKEN SOL: Denne tegningen av Sol Heilo, en såkalt kroki, er det søsteren Kaja som laget da hun studerte ved Oslo Tegne- og Maleskole. Foto: PRIVAT

37-åringen oppfordrer andre til å tørre å stå aktmodell – selv om hun innrømmer at det var en liten bøyg første gang hun kledde seg naken foran kunststudenter.

– Det kilte litt i magen. Jeg er jo ikke helt blottet for sosiale antenner. Men så fort klærne var av, var det greit. Som aktmodell får man et helt annet forhold til egen kropp, og det bør flere ha. Kroppsbildet går ofte til helvete for både gutter og jenter.

Heilo vil at alle skal innse at ingen er perfekte.

– Det er i ferd med å bikke over nå, og det er ikke bra. Folk sliter.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

AKTIVITET: Sol Heilo viser sin entusiasme over aktmodellen i lørdagens «Hver gang vi møtes». I bakgrunnen, Elisabeth Andreassen og Trine Rein. Foto: TV 2

Forrige uke: De andre artistene tolket Sols låter – se terningkast

Å stå aktmodell krever ikke en «perfekt» kropp.

– Jeg har aldri tenkt at min kropp er spesielt vellykket, hvis jeg skal se på det i et dustete, kommersielt perspektiv. Selv sto jeg modell første gang rett etter å ha spist middag, så jeg var bare en tynn strek med kulemage. Ikke var jeg like utviklet og formfull som de andre jentene på min alder heller. Men det dreit jeg i.

For Heilo var det nemlig ikke det det handlet om.

– Jeg ville bare være en gøyal aktmodell som ga dem fine positurer det var vanskelig å tegne.

Rik ble hun ikke.

– Det er en kjempetung jobb, men det er som med musikken. Alt for kunsten. Jeg fikk betalt, men det var ikke rare greiene.

Sol Heilo om depresjonen: – Kastet opp etter hver konsert

Heilo besøker nudistrender så ofte hun har sjansen. Alle steder det er sosialt akseptert å være naken, foretrekker hun å være det.

– Jeg elsker å være naken. Men opplever jeg at det er fokus på seksualitet på disse strendene, da gidder jeg ikke være der. Det hender jeg opplever det.

Fikk du med deg? Petter «Katastrofe» slapp bombe på TV

Artisten ser for seg at det ikke er like lett å forsvinne i mengden på en nakenstrand etter denne våren.

– Før gikk jeg ganske fredelig og anonymt rundt i Norge, men de dagene er delvis over nå, ler hun.

Om Heilo gjerne kaster klærne foran andre, så gjorde hun ikke det i 2011, selv om mange TV-seere trodde det nettopp da hun besøkte Ylvis – se opptrinnet under: